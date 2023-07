Un chercheur de l’UMONS obtient un financement de 700 000 euros pour un projet sur la gestion plus durable des déchets plastiques

Jean-Marie Raquez, Maître de Recherches FNRS au sein du Service des Matériaux Polymères et Composites, vient d’obtenir cet important financement dans le cadre du tout premier appel WEL-T (pour Walloon Excellence in Technology). Objectif de ses travaux ? Gérer plus durablement les déchets plastiques grâce à une technologie innovante basée sur le recyclage avancé. Les plastiques sont omniprésents dans notre vie quotidienne, notamment via les emballages alimentaires. Ils sont confrontés à deux défis environnementaux majeurs en lien avec leur utilisation massive : la pollution plastique et l’empreinte carbone élevée due à leur origine pétrochimique.

”Pour réduire l’impact environnemental des plastiques, les efforts actuels sont dédiés à développer des cycles de vie fermés pour les plastiques synthétiques, principalement construits sur la base d’une collecte, d’une séparation et d’un recyclage mécanique appropriés, mais restent insatisfaisants pour parvenir à une gestion durable des déchets plastiques”, souligne Jean-Marie Raquez. “Le principal obstacle reste que la plupart des matériaux recyclés par rapport aux plastiques vierges présentent des propriétés inférieures, conduisant à un modèle de downcycling, de dévalorisation.”

Son projet de recherche, intitulé CONSOLID pour Continuous Solid-State Modification of Plastic Wastes via Upcycling Approach, vise à gérer les déchets plastiques de façon plus durable en proposant une technologie innovante basée sur le recyclage avancé. Cette technologie combinera des procédés de modification en phase solide et l’extrusion réactive – processus qui consiste à transformer des matériaux polymères en les faisant réagir chimiquement, permettant de créer des produits finis avec des propriétés améliorées – dans une approche de recyclage en une seule étape.

“Notre ambition est de créer un matériau durable et à haute valeur ajoutée avec des caractéristiques intrinsèques intégrées à partir des plastiques existants et des déchets associés”, conclut le chercheur. Le financement permettra notamment d’engager plusieurs postdoctorants.