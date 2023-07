Les citoyens trient plus et mieux : en 2022, les déchets collectés par Hygea ont diminué de 11,8 %

”Cette diminution s’explique par la poursuite des effets du déploiement du nouveau sac bleu (PMC) et du nouveau schéma de collecte proposée sur certaines communes de la zone, ainsi qu’à l’adhésion croissante des citoyens pour nos actions de prévention, réutilisation, recyclage, traitement et élimination”, souligne Jacques De Moortel, directeur général. Certains effets du nouveau schéma de collecte, sur Mons par exemple, seront surtout perceptibles en 2023.

Mais les chiffres sont encourageants : En matière de déchets organiques par exemple, ce sont 4 253 tonnes qui ont été collectées en 2022, contre “seulement” 3 115 tonnes l’année précédente. Soit un total de 34 kg par habitant et par an au sein des communes qui proposent déjà cette collecte sélective. Pour les ordures ménagères ou déchets résiduels aussi, les résultats sont positifs. Hygea enregistre une diminution de 11,8 % des quantités (157,2 kg par an et par habitant contre 175,1 kg par an et par habitant en 2021).

Au total, au cours de l’an dernier, les collecteurs ont ramassé 73 100 tonnes d’ordures ménagères et de déchets résiduels contre 80 977 tonnes en 2021. Au niveau des PMC, des papiers/cartons et des verres, le constat est similaire, avec une diminution de 2,1 % (79,6 kg par an et par habitant). Enfin, via les recyparcs, ce sont 104 000 tonnes de déchets qui ont été collectés. “Ce chiffre montre une diminution de 55 kg par habitant et par an.”

Deux projets FEDER d'ici 2026

Si de nombreux efforts devront encore être consentis pour faire maigrir les poubelles et mieux valoriser les déchets, intercommunale et citoyens semblent être sur la bonne voie. Sur le reste de cette année 2023 et dans les années à venir, de nouveaux projets seront encore développés pour atteindre des objectifs plus ambitieux. Outre l’acquisition de véhicules légers électriques et la poursuite de l’instauration du nouveau schéma de collecte sur le reste de la zone Hygea, deux projets de recyclerie seront menés ou poursuivis. “Nous avons soumis deux projets auprès de l’Europe afin de développer le sujet de la recyclerie”, poursuit le directeur général. “Nous disposons déjà d’un modèle sur Mons mais nous allons l’agrandir et construire un hall et une matériothèque.”

Objectif, accueillir plus de déchets, y compris les déchets issus de la construction. “Des restants de palettes, du carrelage, des châssis qui sont toujours en bon état et qui peuvent être mis à la disposition d’autres personnes,… Ces matériaux se retrouvent encore souvent dans nos recyparcs alors qu’ils peuvent être revalorisés.” Le second projet Feder portera quant à lui sur la création d’une recyclerie à La Louvière, sur le même modèle que Mons.

Une réunion avec le bureau d’études est programmée ce jeudi 6 juin. S’il faudra encore du temps pour que ces deux projets deviennent réalité, procédure Feder oblige, ils devront dans tous les cas être bouclés en 2026 au plus tard.