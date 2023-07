L’immobilière sociale Mon(s) Logements va lancer la construction de 24 nouveaux logements sociaux

Un lot de 24 appartements résidentiels d’une à trois chambres est en effet commercialisé depuis peu. Leur construction débutera dès 2024. Ce projet, baptisé L’Héribus, s’inscrit dans le cadre du parc immobilier de 521 logements destinés à des ménages en état de précarité ou à revenus modestes. Il a été développé par la société BYGG, créée fin 2022 par deux ingénieurs civils spécialisés en construction.

Pompe à chaleur et panneaux photovoltaïques

Ceux-ci ont apporté une attention particulière à la consommation énergétique des nouveaux logements tout en offrant aux résidents un maximum de confort. Les 24 logements sont dotés d’un système de pompe à chaleur, il n’y a aucune connexion au gaz. L’électricité nécessaire au fonctionnement de ce système est fournie en grande partie par des panneaux photovoltaïques. L’orientation des toits a été déterminée afin de maximiser leur production et l’orientation des appartements étudiée afin de pouvoir profiter de la meilleure luminosité.

”Notre ambition clairement affichée est d’exercer un impact sociétal positif, à la fois sur le plan social et environnemental”, explique Matthieu Pacco, managing partner de BYGG. “Quand on sait que le chauffage résidentiel compte pour environ 14 % des émissions à effet de serre, c’est non négligeable. Il est essentiel de respecter les normes européennes qui conduiront à réduire l’émission de CO2 de 55 % pour 2030 (par rapport à 1990). La présence de la pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques garantit une minimalisation des coûts pour le locataire et une maximalisation de la plus-value potentielle pour l’acquéreur du bien.”

BRUSSELS, BELGIUM - JULY 06 : Start of the auditions of the defendants of the trial of the attacks of Brussels. On March 22 2016, 32 people were killed and 324 got injured in suicide bombings at Zaventem national airport and Maelbeek metro station. Sebastien Delhez, Lawyer Justice4Brussels pictured on 06, 2023 in Brussels, Belgium, 06/07/2023 ( Photo byPhilip Reynaers / Photonews ©PRE

Interlocutrice des propriétaires, bailleurs et locataires, l’AIS prendra en charge la recherche des locataires, la rédaction des baux, les états des lieux d’entrée et de sortie ainsi que le suivi des obligations locatives et de paiements et la remise en état du logement entre deux locations. Un gain de temps considérable donc pour les propriétaires qui seraient tentés d’investir dans l’immobilier.

“Mons est une ville en pleine croissance, comme en atteste par exemple la présence d’organisations telles que l’OTAN ou Google”, ajoute Wouter Vantornout, managing partner de BYGG. “Il y a en outre encore de nombreuses opportunités de développement économique, notamment grâce à la disponibilité de terrains à des prix attractifs pour des sociétés désireuses de s’y installer. À terme, cela va booster la création d’emplois et le besoin de logements. Enfin, ces dix dernières années, le prix moyen des appartements a augmenté plus vite que dans d’autres villes de Wallonie, ce qui constitue un élément d’attraction supplémentaire pour les investisseurs. ”

Avis aux amateurs, donc.