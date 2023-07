Succès inattendu pour le premier clip de Francesca Caizzi, tenancière du café l’Arquebuse à Mons : “la barre des 11 000 vues a été atteinte”

Après avoir perdu ses deux parents dans un véritable drame familial, il y a près de dix ans, Francesca a besoin de tourner la page du bar familial dont son frère est propriétaire et, elle, tenancière. Alors que tout la pousse à reprendre ses activités d’agente immobilière, la musique pourrait bien changer les plans de la Montoise. “Tout est parti d’un délire avec mon ami OGKWK. On s’amusait quand il a décidé de lancer une instrumentale. J’ai alors commencé à chanter quelques paroles en improvisant totalement. Quelques jours plus tard, je suis retournée vers lui avec une chanson totalement écrite par mes soins. Nous avons alors tourné un clip au terril de l’Héribus, au lac de l’Eau d’Heure et dans des champs près de chez-moi à Ciply. Pour mon anniversaire, OGKWK m’a fait la surprise de sortir le clip que j’ai alors posté sur YouTube”, confie Francesca Caizzi, gérante de L’Arquebuse à Mons.

Quelques jours à peine après avoir publié son premier clip sur Youtube, sa chanson Calore atteignait déjà la barre des 11 000 vues. “Après quelques jours seulement j’avais déjà atteint la barre des 11 000 vues, je ne m’y attendais pas du tout”, raconte Francesca Caizzi. “J’ai désormais d’autres idées de clips et chansons à sortir à l’avenir. J’arrête mes activités au café au mois d’octobre, cela me laissera plus de temps pour me consacrer à ces projets. Je pense notamment écrire une chanson en lien avec le respect de la femme”, poursuit Francesca Caizzi.

En attendant, Francesca savoure son premier succès. “Ma chanson a déjà été diffusée dans plusieurs bars du marché aux herbes. Je l’ai également entendue dans des voitures qui passaient devant le café. C’est une grande fierté pour moi. Je ne suis d’ailleurs pas fermée à me produire sur scène à l’avenir si l’occasion se présente”, conclut Francesca Caizzi.

La musique fait donc office de résurrection pour la Montoise qui peut revivre à travers sa passion.