424 détenus pour 301 places à la prison de Mons, la situation carcérale est catastrophique : le ministre de la justice promet une visite de terrain

”Les informations qui me proviennent de la prison de Mons sont alarmantes”, confirme Éric Thiébaut (PS), député fédéral qui suit de très près le dossier. “La surpopulation atteint des niveaux records, mettant une pression insoutenable sur le personnel pénitentiaire et compromettant l’intégrité des détenus.” Actuellement, 379 hommes et 46 femmes sont incarcérés…

"Les détenus sont entassés les uns sur les autres"

Alors que le nombre de places officiellement prévues par l’administration centrale est de 301 personnes, soit 274 hommes et 27 femmes. “Ces chiffres dépassent aussi largement les limites fixées par l’arrêté signé en avril dernier par le Bourgmestre de Mons, Nicolas Martin. Les détenus sont entassés les uns sur les autres, ce qui augmente chaque jour les risques de tensions avec le personnel pénitentiaire.”

Et l’état de vétusté du bâtiment aggrave encore la situation. “C’est un problème que j’ai maintes fois dénoncé. Le bâtiment est en décrépitude : des champignons et des rats continuent de proliférer dans les cellules. Pour couronner le tout, le tribunal de première instance a récemment condamné l’État belge à réduire le taux de surpopulation carcérale à un maximum de 110 % dans un délai de six mois, sous peine d’une astreinte de 2 000 € par jour et par détenu excédant la capacité maximale de Mons.”

Le ministre promet d'agir

Inquiet, le député-bourgmestre a une nouvelle fois évoqué la situation avec le ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne. “Il m’a assuré qu’il effectuera une visite sur place dans les plus brefs délais et qu’il prendra des engagements fermes et concrets. Il est temps d’agir rapidement et de manière décisive. La situation actuelle est inacceptable et nécessite des mesures immédiates pour garantir la sécurité de tous au sein de l’établissement.”

On insistera sur le fait que ce n’est pas la première fois que pareille situation est dénoncée et qu’une nouvelle prison doit être construite. En novembre 2021, une enveloppe de 80 millions d’euros avait été débloquée dans l’optique de mener à bien ce projet. Mais depuis,… rien. Ni le mode de financement ni la localisation de la future nouvelle prison ne sont connus. En attendant, les conditions de vie et de travail restent déplorables pour les détenus et le personnel pénitentiaire.