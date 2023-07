Des studios de répétition et d’enregistrement accessibles 24 heures sur 24 viennent d’ouvrir à Mons

”Je savais que je quittais mon emploi pour de l’insécurité mais j’avais envie de faire quelque chose pour la jeunesse montoise, de développer un projet qui allait révolutionner le monde artistique local”, explique le nouvel entrepreneur. “Je connais la galère de trouver des endroits où répéter. Trop peu de locaux sont disponibles sur le territoire. La Maison Folie peut être une solution mais il y a trop de contraintes, trop de conditions d’accès. S’approprier les lieux n’est pas aisé.”

Le duo s'est lancé dans ce projet un peu fou avec la volonté de soutenir les talents de la région. ©RINCLIN

"Je me suis donné un mois pour monter un projet"

Proche de certains musiciens d’un groupe montois qui a fait son bonhomme de chemin, François Dechambre occupe régulièrement leurs studios. “Et puis je me suis simplement dit “go, fais quelque chose.” Je me suis retrouvé au chômage et je me suis donné un mois pour monter un projet qui avait du sens. J’ai intégré Avomarc, j’ai monté mon business plan, je l’ai présenté à toutes les banques de la région.”

Mais à l’époque, aucune ne suit. “Après contact avec l’Invest Mons Borinage Centre (IMBC), j’ai obtenu leur soutien. Si une banque acceptait de me financer, ils m’aidaient. Ce qui s’est finalement produit, à force de persévérance.” C’est finalement en avril 2022, pratiquement un an après avoir quitté son emploi, que l’achat se concrétise : une ancienne école, située à Flénu. Entre-temps, François Dechambre est rejoint par Emmanuel Quertinmont, ingénieur acoustique.

Seuls les murs de l'ancienne école ont été conservés ! ©RINCLIN

”C’était à l’abandon. On a tout démoli et tout refait, en collaborant au maximum avec des entreprises belges et en utilisant des matériaux biosourcés. On met désormais à disposition six studios, chacun équipés en fonction des besoins. Certains sont vraiment destinés aux professionnels, d’autres aux musiciens qui débutent, qu’ils aient déjà un peu d’expérience ou non. L’idée, c’est vraiment qu’ils aient du matériel qualitatif, des amplis, des micros, une batterie déjà à disposition.”

Les premiers studios sont disponibles à partir de sept euros de l’heure, les autres sont au prix de 10 ou 15 euros de l’heure. “On souhaite que ce soit accessible au plus grand nombre. Notre credo ? Play, record, produce. On a encore de beaux projets à développer.” Notamment le lancement d’un label, à terme, afin de soutenir les talents de la région.