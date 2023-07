En juillet, l'orgue résonne au sein de la collégiale Sainte-Waudru

Après Philippe Lefebvre, organiste-titulaire de Notre-Dame de Paris et Jean-Philippe Merckaert, Belge titulaire des orgues du concert Hall Tokyo, ce sont Benoit Lebeau, organiste titulaire des orgues de la collégiale Sainte-Waudru et Dominique Bodart, professeur de trompette au Conservatoire royal de Mons Arts² qui assureront la prestation de ce dimanche.

Des musiciens de renommée

”On profitera vraiment d’un ancrage local ce dimanche”, sourit Matthias Maudoux, organisateur. “On est ravi de pouvoir accueillir de tels artistes, d’autant que l’on assiste à un réel regain d’intérêt pour l’événement depuis la restauration des orgues. Deux jeux sont encore manquants, ce n’est plus qu’une question de mois pour que tout soit bouclé. En attendant, nous invitons chacun à venir partager un bon moment avec nous.”

Pour l’organisateur, cette 30e édition est d’ores et déjà un succès. “Ce sont des instrumentistes qui profitent de tribunes prestigieuses, ils n’offrent pas du tout une prestation à contretemps de leur réputation et de leur talent. Ils proposent au public une progression chronologique et beaucoup de variété dans leur répertoire, on passe par toutes les époques.”

Une heure de concert

À Sainte-Waudru, l’orgue comporte 70 jeux, ce qui laisse une multitude de possibilités aux artistes. “Quand on joue, il n’est pas simplement question d’appuyer sur des touches ; la registration est un art. Certains jeux combinés entre eux sont plus heureux que d’autres. Un bon organiste choisira les siens de manière très appropriée pour interpréter au mieux ses morceaux”, poursuit Matthias Maudoux.

”L’événement a trois objectifs principaux : faire plaisir aux initiés et aux artistes, faire plaisir aux personnes déjà habituées aux concerts culturels et faire plaisir à tous les autres, ceux qui ont l’envie de découvrir autre chose. Lorsque l’on achète une place de concert pour les Collégiales, on est assuré de profiter d’une heure complète de concert et de s’imprégner différemment des lieux.”

Des lieux exceptionnels à découvrir sous un œil différent, d’autant qu’avant chaque prestation, une visite des lieux, assurée par le conservateur de la Collégiale et des trésors, est proposée. L’entrée est proposée au prix de 12 euros pour les adultes, de 5 euros pour les étudiants et est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Un abonnement pour les trois derniers concerts est également toujours disponible au prix de 30 euros.