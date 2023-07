Les halls sportifs de Cuesmes et d’Havré vont être rénovés

Fréquentées par des dizaines de clubs, d’écoles et d’associations, les installations sportives actuelles sont vétustes et ne répondent plus aux attentes de la ville en matière de performance énergétique. “Elles génèrent des factures qu’il est possible de diminuer si les bons investissements sont consentis. La rénovation des infrastructures sportives des communes fusionnées du Grand Mons est l’une de nos priorités, car celles-ci sont très largement utilisées par les sportifs montois affiliés à de nombreux clubs, et n’ont plus été rénovées depuis bien longtemps. C’est donc un investissement nécessaire et utile”, insiste Nicolas Martin (PS), bourgmestre.

Des travaux dès 2024

Pour le hall sportif de Cuesmes, les travaux projetés concernent notamment la rénovation de la toiture, des murs extérieurs, le remplacement des menuiseries, des vestiaires et des sanitaires ainsi que des travaux de techniques spéciales (chauffage, production ECS, ventilation, mise en conformité incendie, électricité), la création d’un parking supplémentaire de 30 places, le remplacement des éclairages ou encore l’installation de plantations.

Les travaux du hall omnisports d’Havré porteront sur la rénovation de la toiture plate, des murs extérieurs, le remplacement des menuiseries extérieures, la création d’un sas d’entrée, d’un ascenseur et d’une extension commune pour le dojo et le basket avec espace d’accueil, cafétéria, vestiaires et sanitaires mutualisés. Le traitement des abords du hall d’Havré sera envisagé dans une autre phase.

Les deux projets bénéficient de subsides décrochés dans le cadre du Plan National pour la Reprise et la Résilience à hauteur de 1,3 million d’euros pour Cuesmes (sur un budget total de 2,6 millions d’euros) et de 0,7 million pour Havré (sur un budget total de 2,1 millions d’euros). Le planning prévisionnel fixe le début des travaux à 2024 et la fin à 2025, en fonction de leur évolution et de l’obtention des différents accords nécessaires.

L’ensemble des clubs et sportifs qui fréquentent les halls seront contactés par les services de la Ville afin de trouver des solutions alternatives et que chacun puisse continuer, en toute quiétude, une pratique sportive.