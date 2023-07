Surpopulation carcérale à Mons : Nicolas Martin s’oppose à de nouvelles admissions et exige l’intervention du gouvernement fédéral

Mais le temps presse, plus que jamais. La situation est à ce point invivable pour le personnel pénitentiaire et les détenus que Nicolas Martin (PS), bourgmestre de Mons, vient de refaire publier l’arrêté déjà adopté en avril 2022 et destiné à limiter le nombre de détenus accueillis… Pour la première fois aujourd’hui, le maïeur a également interdit, via l’intervention de la police locale, l’admission d’un nouveau détenu.

”C’est une bombe à retardement, un dossier explosif”

”C’est la première fois que cela arrive. Nous sommes arrivés à un point tel que toutes les mesures doivent être prises pour diminuer le nombre de personnes écrouées à Mons”, insiste-t-il. “Aujourd’hui, nous en sommes à 368 détenus masculins pour un nombre de 344 autorisés par arrêté et une capacité maximale théorique de 274 places. Chez les femmes, 44 femmes sont détenues alors que 40 sont autorisées et que la capacité maximale théorique est de 27.”

Nicolas Martin est conscient des problèmes qu’une telle surpopulation peut entraîner. “24 demandes de transfert sont en cours afin de respecter l’arrêté. Des mesures fortes sont indispensables ; le personnel travaille dans des conditions inadmissibles, les détenus évoluent dans des conditions indignes. Ces personnes devront être réinsérées dans la société, à un moment ou un autre. Tout le monde est perdant si l’on continue de s’inscrire dans le schéma actuel.”

Problème, ni la ville de Mons, ni la direction de la prison n’ont la main sur le dossier. “Il revient au gouvernement fédéral d’intervenir et de prendre d’urgence des décisions. Je réaffirme ma position : il faut à tout prix construire une nouvelle prison, en extérieure de ville”, insiste Nicolas Martin. À ce jour cependant, le mode de financement n’est pas connu et aucun terrain ne semble avoir été trouvé pour concrétiser le projet.

”Jusqu’ici, je me limite à faire appliquer un arrêté visant la surpopulation carcérale. Mais si rien ne bouge, c’est un arrêté d’insalubrité qui sera pris. Le gouvernement fédéral devra alors trouver une solution pour recaser la totalité des détenus. Étant donné que rien n’est prévu en pareil cas, c’est un vrai problème de sécurité publique qui se posera alors. J’espère ne pas devoir en arriver là mais il est plus que temps que les choses bougent.”

Et de conclure : “entre la recherche de financement, de terrain, le début de la construction et l’ouverture des portes de la nouvelle prison, il faudra encore compter plusieurs années. Or, je ne pense pas qu’en l’état, la situation soit encore tenable “quelques années.” Il s’agit d’un dossier explosif, c’est une bombe à retardement.”