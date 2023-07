L’État belge condamné à réduire la surpopulation carcérale à la prison de Mons

Cette décision de justice a été évoquée ce mercredi en commission de la Justice de la Chambre par la députée d’opposition Vanessa Matz (Les Engagés) à l’occasion du vote du quatrième volet du projet de loi “visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme” porté par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Le texte a été adopté en deuxième lecture majorité contre opposition.

Pour la députée centriste, le volet portant sur l’exécution des courtes peines pose problème. Face à la surpopulation carcérale, le ministre Van Quickenborne a décidé de reporter son projet d’exécuter toutes les courtes peines via la création de maisons de détention. Seules les peines de plus de 6 mois sont désormais incluses dans le projet, reportant au 31 décembre 2025 au plus tard – soit vraisemblablement au prochain gouvernement- la décision d’exécuter ces très courtes peines.

”Attendez encore un peu la mise en action concrète des maisons de détention…”, a exhorté Mme Matz. “Le bon moment ne se présentera jamais”, lui a rétorqué Vincent Van Quickenborne. “Le but est de remettre l’application des peines sur la bonne voie pour briser la spirale de l’inflation des peines.” Le ministre a en outre salué les “bourgmestres courageux”, dont celle de Forest, qui ont accepté d’accueillir une maison de détention sur leur territoire.

Mardi, le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS) avait annoncé avoir a pris un arrêté le 7 juillet, qu’il avait déjà émis en 2021 et en 2022, afin de limiter la population carcérale de la prison de Mons à 344 détenus et 40 détenues. Selon le syndicat CSC, l’établissement montois accueille aujourd’hui 411 détenus, alors que sa capacité maximale est de 301 places.