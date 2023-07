Mons : les enfants de 5e et 6e primaires pourraient apprendre à emprunter les transports en commun

”À l’image du brevet vélo, les enfants ont d’abord travaillé en classe la partie théorique sur base de dossiers pédagogiques spécialement conçus par les équipes enseignantes, en collaboration le TEC”, explique Samuël Quiévy, conseiller communal (Ecolo). C’est ce dernier qui a invité, hier soir lors du conseil communal, la majorité PS-Ecolo de Mons à se pencher sur cette opportunité.

Une fois la partie théorique bien acquise, quatre groupes d’élèves, munis d’un road book, ont été invités à mobiliser leurs nouvelles connaissances en empruntant différentes lignes TEC. Objectif, rejoindre des endroits précis. Les accompagnants n’étaient quant à eux invités à intervenir qu’en cas de nécessité. Les chauffeurs de bus ont, de leur côté, été sensibilisés préalablement à la démarche.

”Il s’agit d’un projet qui contribue, sur le plan éducatif, à favoriser l’autonomie de nos jeunes et qui le sensibilise indirectement aux questions environnementales”, poursuit le conseiller montois. Un sentiment partagé par l’échevine de la mobilité, Charlotte De Jaer (Ecolo). “En toute honnêteté, avant que Samuël ne m’en parle, je n’avais pas pris connaissance du projet mené à Tournai”, admet-elle.

Qu’à cela ne tienne, l’échevine s’y montre extrêmement favorable. “C’est une belle façon d’encourager les enfants à utiliser les transports en commun dès le plus jeune âge, tout en ayant des effets positifs sur l’environnement. On sait que les jeunes adolescents sont en recherche d’autonomie lorsqu’ils quittent l’enseignement primaire. Leur apprendre à s’en sortir et à emprunter seul les transports en commun est une initiative qui mérite d’être saluée.”

Le projet pourra-t-il être mené dans certains établissements de Mons, avant une éventuelle généralisation aux écoles communales ? Il est encore trop tôt pour le dire. “Nous n’en sommes pas encore là. Nous allons prendre nos contacts du côté de Tournai afin de voir comment le projet a été développé. Dès la rentrée, nous contacterons les TEC. Si tout roule, nous pourrions encore espérer proposer le projet au cours de cette nouvelle année scolaire.” C'est-à-dire dans les prochains mois.