La ville vend plusieurs terrains à IDEA pour permettre l’extension de Google

La valeur vénale des parcelles a été estimée par le comité d’acquisition de Mons au montant de 89 628 euros. Elles sont situées sur le lieu-dit Grand Marais. Le conseil communal de Mons vient de valider leur expropriation pour cause d’utilité publique. Du côté de l’opposition, plusieurs interrogations ont été soulevées, et notamment la question du rôle intermédiaire de l’intercommunale dans ce dossier.

Quels intérêts pour la ville?

”Pourquoi ne pas vendre directement ces terrains à Google ?” ont questionné Emmanuel Tondreau et Guillaume Soupart, conseillers communaux (Mons en Mieux). “Le montant estimé a été fixé non pas par la ville mais par l’IDEA. S’il s’agit bien d’une expropriation, et non d’une vente de gré à gré, une indemnité de 20 à 25 % doit être appliquée. Ce qui ne sera, semble-t-il, pas le cas dans ce dossier. Il y a donc un manque à gagner pour la ville !”

Et de poursuivre : “À combien l’intercommunale revendra-t-elle les terrains ? Peut-être deux à trois fois plus cher ? C’est IDEA qui prendra les bénéfices, ce n’est pas du tout une opération en faveur de la ville.” Guillaume Soupart s’est également questionné sur les intérêts pour la ville de Mons de soutenir l’extension de Google dans la région. “Quels bénéfices allons-nous en tirer alors qu'il s'agit à nouveau d'un projet de bétonisation ? Quels sont les objectifs de l’entreprise et de la ville à court, à moyen et à long terme ?”

Si le bourgmestre a assuré qu’au-delà des répercussions positives sur l’emploi et l’activité économique de la région, il y aurait des conséquences positives sur le budget communal de la ville si le projet venait à voir le jour, Maxime Pourtois (PS), échevin de l’urbanisme, a de son côté insisté sur l’aspect “amiable” de la démarche. “On marque notre accord pour vendre ces terrains, ce qui permet de ne pas aller jusqu’au bout d’une procédure d’expropriation et de céder à l’IDEA la maîtrise foncière des terrains repris dans le périmètre de la Zone d’Activité Économique (ZAE).”

La suite des démarches sera désormais menée au sein de l’intercommunale IDEA.