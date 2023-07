Les conseils communaux de Mons seront maintenus à 16 heures

Une proposition qui a suscité de vives réactions auprès de l’ensemble des élus. “Au PTB, nous sommes très clairement favorables au retour des conseils à 18 heures”, a insisté John Beugnies. “Mais il faut être honnête : la durée des débats n’est pas liée au nombre de points à l’ordre du jour mais au fait que plusieurs conseillers d’un même groupe interviennent longuement sur un même point, parfois pour se répéter.”

Une possibilité qui est démocratiquement acceptée mais qui nuit à la qualité des échanges et qui contribue inévitablement à la longueur des conseils. “C’est le droit de chacun bien entendu mais sans autodiscipline, rien ne changera.” Un avis partagé par Yves André (Les Engagés), qui a lui aussi formulé le souhait de revenir à plus de sérénité. “Il ne tient qu’à nous de limiter la durée des échanges en se montrant raisonnables”, estime-t-il.

”Nous aussi, nous souhaitons que les conseils soient refixés à 18 heures car à 16 heures, ce n’est pas tenable pour celles et ceux qui travaillent et qui n’ont pas nécessairement la possibilité de prendre un congé politique. Démocratiquement, chaque élu a le droit d’exercer son rôle et les citoyens ont le droit d’être représentés. Mais nous savons que terminer un conseil à deux ou trois heures du matin n’est pas non plus tenable.”

Des propos fustigés par Georges-Louis Bouchez (MeM), qui s’est emporté à plus d’une reprise. “L’ordre du jour du conseil est tellement famélique depuis quelques mois qu’à 22 heures, on est de retour à la maison. Avec la meilleure volonté du monde, nous serions incapables de le faire durer au-delà. Nous pourrions envisager un compromis, et un début de conseil à 17 heures. Ce qui serait déjà un peu plus raisonnable, d’autant qu’à 16 heures, le quorum est rarement atteint !”

Et de poursuivre : “aller se coucher entre minuit et deux heures du matin, même en se levant à 6 heures pour aller travailler, tout le monde est capable de le faire si cela n’arrive qu’une fois par mois. C’est le prix à payer pour la démocratie ! Et lorsque l’on voit que beaucoup sont prêts à le faire en pleine ducasse,… Personne ne peut nous reprocher de mener notre activité politique, de prendre la parole sur les points qui nous interpellent.”

Du côté de la majorité socialiste, pas question de faire marche arrière à ce stade. “On vous rappelle que c’est vous qui nous avez poussés à modifier l’heure parce qu’il n’est pas évident d’arriver à 16 heures lorsque l’on travaille, il n’est pas non plus évident de rentrer à deux heures du matin lorsque l’on travaille le lendemain !”, a rappelé Nicolas Martin. “Si les conseillers ont sollicité un changement d’horaire, c’est à cause de prises de parole excessives et répétitives au sein d’un même groupe.”

Le bourgmestre a confirmé que si du changement était constaté, de manière durable, dans le chef des conseillers, en l’occurrence de l’opposition, un retour à “la normale” serait envisageable. “En l’état, nous maintiendrons une ouverture de séance à 16 heures.” Après un vote individuel, la motion a finalement été rejetée. Mons en Mieux semble désormais avoir épuisé toutes ses voies de recours pour obtenir un conseil à 18 heures.