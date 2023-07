Le café-poussette P’Tika, installé dans le piétonnier de Mons, ferme ses portes

P’Tika était le premier café du genre dans l’entité montoise et il offrait une réelle bulle d’oxygène aux parents, assurés de trouver du matériel adapté et de ne pas subir le regard exaspéré d’autres clients en cas de pleurs. Des produits locaux, faits maisons, pouvaient y être dégustés. “Cela fait déjà plusieurs jours que nous cherchons les mots, que nous postposons cette publication…”, écrit le duo sur la page Facebook de l’enseigne.

En liquidation totale

”Mais il est temps pour nous de vous annoncer la fermeture définitive de P’tika pour la fin juillet. Ces deux années à vos côtés, ont été merveilleuses, remplies de rencontres et de lien fort, mais aussi riches en imprévu du début jusqu’à la fin : ouverture reportée à cause du COVID, imposition du pass sanitaire, travaux dans la rue, inondations, travaux, abandon de subsides, soucis de santé,…”

En effet, P’Tika aurait normalement dû ouvrir ses portes en 2020, après une campagne de financement participative clôturée avec succès. C’était finalement dans le piétonnier de Mons, et non dans la rue des Capucins, que mère et fille s’étaient installées en 2021. “Nous avons tout donné et nous ne vous remercierons jamais assez pour toute la confiance que vous nous avez donnée pour continuer, pour tout l’amour que vous avez partagé dans notre établissement, pour tous les cris et les rires de vos enfants, pour tous vos moments vrais en famille et de nous avoir permis de faire partie un instant celle-ci.”

Des difficultés financières, notamment, liées à des subsides en one-shot (le fonds d’impulsion de la ville de Mons, par exemple) et au coût de la location de la cellule, ont eu raison de la motivation de Jennifer Leloup. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les messages de remerciements et de déception de clients qui auraient aimé pouvoir continuer à fréquenter P’tika.

Jusqu’à la fermeture définitive, les horaires restent inchangés. La boutique est en revanche en liquidation totale, avec des vêtements vendus à 1,50 euro.