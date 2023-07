Mons: les jardins d'été rouvrent leurs portes au marché aux herbes

Cette année encore, l'asbl Gestion Centre-ville, avec le soutien de la ville de Mons et les associations de commerçants, entend proposer un programme d'activités estivales aussi riche que varié. Dans le cadre de "Destination Mons", les jardins d'été accueilleront les vacanciers dès ce samedi 15 juillet, pour se refermer un mois plus tard, soit le 15 août. Sur la place du marché aux herbes, détente, pétanque et autres bacs à sable ont pris place.