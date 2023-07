Le personnel communal de Mons pourra-t-il bientôt venir travailler avec son chien ? "Les discussions sont en cours avec les organisations syndicales"

Par exemple la création d'un second parc canin sur le territoire communal, la possibilité pour seniors de maintenir leur animal à leur côté une fois entré en maison de repos ou encore la possibilité pour les agents communaux de venir travailler avec leur animal de compagnie. "Les maisons de repos et de soins montoises ne font plus partie du giron communal puisque leur gestion a été transférée vers l'intercommunale mais nous nous sommes renseignés", explique Nicolas Martin (PS).

"L'AVIQ ne le permet pas au niveau wallon. Mais quelques initiatives ont bien été développées sur le territoire. Au sein de l'ancienne maison de repos et de soins du CPAS, à Havré, des activités d'ergothérapie sont par exemple proposés avec des animaux, qui participent de ce fait aux soins thérapeutiques du patient." Pour les personnes isolées qui devraient être hospitalisées, des aides sont en revanche bel et bien proposées. La ville avait en effet répondu à un appel à projet wallon, porté en collaboration avec le CPAS.

Un deuxième parc canin d'ici 2024

"Il nous permet d'intervenir dans les soins vétérinaires du public plus précaire, pour un montant total de 75 euros pour deux animaux par an et par ménage, mais également dans la prise en charge de l'animal en cas d'hospitalisation, à raison de 20 euros par jour pour une période de sept jours calendrier." Objectif, préserver le lien maitre-animal quel que soit le revenu, permettre une gestion de situation personnel tout en ayant une gestion de l'animal, diminuer la maltraitance involontaire, diminuer les abandons.

Concernant la possibilité de venir au travail avec son chien, la porte n'est pas fermée. Mais encore faut-il trouver un consensus. "Les discussions sont en cours avec les organisations syndicales dans le cadre de la réévaluation du règlement de travail", annonce le bourgmestre. "Il ne s'agit pas d'une demande formulée par les représentants des travailleurs au niveau de la ville ou du CPAS, mais l'on sait que c'est autorisé auprès de certains employeurs."

Le collège a de ce fait jugé nécessaire d'évaluer la faisabilité de la mesure. "La difficulté que l'on rencontre concerne l'équité étant donné la diversité des services et des métiers. Entre les personnes qui sont en charge de l'accueil des citoyens, les services techniques, les techniciens de surface ou encore le personnel actif dans les musées de l'entité,... Il est difficile de proposer une mesure équitable pour tous."

Pour le reste, le nouveau parc canin de Ghlin devrait voir le jour l'an prochain, comme prévu. "Le dossier est en cours de finalisation auprès de la cellule marché public." Il s'agira du deuxième parc du genre, le premier ayant été ouvert à Jemappes. On notera encore que la ville apporte également son aide dans la politique de gestion des chats et chiens errants et, depuis le début de cette mandature - et c'est une nouveauté -, soutient financièrement le refuge montois L'Arche de Noé.