Mons célébrera aussi la fête nationale

”C’est une nouveauté qui date de cette mandature”, confirme Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “Lorsque je suis devenu bourgmestre, j’ai souhaité dresser l’inventaire des événements qui étaient célébrés dans notre ville. Certains ne l’étaient pas : le réveillon du nouvel an, le 21 juillet, les fêtes de Wallonie. Mons étant la quatrième ville de Wallonie, je trouvais cela assez fou que rien ne soit fait pour notre fête nationale.”

Des concerts pop rock au programme

Le programme des festivités a de ce fait été étoffé. “Nous avons également mis en place les fêtes de printemps, Destination Mons en été, la nuit de la danse conjugué à la nuit des musées.” La première édition a eu lieu en 2019, sur la Grand-Place. "Nous avions prévu un DJ et un feu d’artifice. Puis le covid est venu chambouler un peu le programme. Cette année, nous avons décidé de faire évoluer un peu la formule.”

Et le bourgmestre de poursuivre : “C’est d’abord une nécessité, parce que la Grand-Place est occupée par les jardins éphémères et les œuvres de Jaume Plensa. Mais aussi parce que nous souhaitons varier la programmation et ne pas proposer que de la musique électronique. Cette année, nous laissons place à un ensemble de concerts pop-rock. L’événement est par ailleurs délocalisé sur la place du Parc.”

De 16 heures à une heure du matin, Mons sera donc résolument noir-jaune-rouge. “Des stands de nourriture seront tenus par des commerçants locaux, sélectionnés à l’issue d’un appel à candidatures. Des plats typiquement belges ou purement montois seront proposés. On mise sur une ambiance familiale et décontractée.” Les festivités seront clôturées par le feu d’artifice, tiré depuis la rue du Rossignol. Pour en profiter pleinement, mieux vaut donc être dans le périmètre de la place du Parc.

Notons que l’an prochain, le 21 juillet devrait à nouveau être célébré sur la grand-place.