Ghlin : à l’abri des regards, Pietro D’Avolio a transformé son jardin en musée à ciel ouvert

Dans le voisinage, personne n’avait connaissance de la passion de Pietro D’Avolio. À 67 ans, ce dernier était surtout connu pour ses exploits sportifs, lui qui vient encore de courir cinq marathons internationaux en cinq mois. “Ce côté artistique est en moi depuis toujours mais c’est vraiment lorsque j’ai pris ma pension, il y a sept ans, que je m’y suis consacré”, explique-t-il, toujours très humblement.

”Si je n’ai jusqu’ici jamais ouvert les portes de mon jardin au public, c’est par manque de confiance en moi. Je ne suis pas bête et il ne s’agit pas de modestie mal placée ; je sais quand quelque chose est bien. Mais je suis un éternel insatisfait et je souhaite que tout soit parfait. Je suis extrêmement exigeant envers moi-même.” Ces dernières années, seules quelques personnes très privilégiées avaient pu découvrir ses œuvres.

Entre trois et quatre mois de travail pour chaque oeuvre

Des œuvres qui racontent une histoire ou qui illustrent des thématiques fortes. Du premier amour à la naissance d’une famille, du combat du bien contre le mal avec Saint-Georges et le dragon en passant par un hommage aux personnes parties trop tôt, Pietro D’Avolio met son cœur à l’ouvrage… Et espère toucher et émouvoir celles et ceux qui découvriront ses sculptures, façonnées à base de gabion, un métal inoxydable, tranchant et extrêmement difficile à tordre. Entre 20 et 40 couches sont parfois nécessaires pour "donner vie" à la sculpture, qui nécessite entre trois et quatre mois de travail, 10 heures par jour et sept jours sur sept.

”L’aspect financier et m’as-tu vu ne m’intéresse pas. Ce que je souhaite, aujourd’hui, c’est les partager avec des personnes qui porteront sur elles un regard bienveillant, avec l’espoir que peut-être, elles leur apportent un peu de bonheur, un petit rayon de soleil malgré les orages de la vie.” C’est en ce sens que l’artiste entend ouvrir les portes de son parc privé à des associations de personnes ayant été frappées, d’une façon ou d’une autre, par un drame personnel.

Un effet "waouh!"

Il y a quelques jours, ce sont ses voisins directs qui ont été invités à découvrir le travail du sexagénaire. “J’étais très inquiet de ce qu’ils allaient penser de tout cela. Mais je n’ai pu que profiter de leurs remarques, de leur enthousiasme, de leur waouh ! Cela m’a boosté et me conforte dans l’idée qu’il serait peut-être dommage de ne pas aller plus loin dans ma démarche.”

Au point de vendre ses œuvres pour qu’elles puissent être exposées ailleurs ? Pas à ce stade. “J’ai encore quelques projets en tête, que j’entends développer au cours des deux prochaines années. Pour la suite, si l’on me propose un projet qui permettrait de réellement mettre en valeur mes sculptures, pourquoi pas. Mais pour l’instant, je trouve que c’est ici, chez moi, qu’elles doivent être vues.”

Véritable passionné, l’artiste a en effet l’œil pétillant lorsqu’il s’agit de conter l’histoire derrière chaque création. Des histoires qu’il serait bien dommage de ne pas entendre de sa bouche au moins une fois.