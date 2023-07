40 jeunes montois s’engagent au service de leur ville dans le cadre de l'opération Été Solidaire

Du 31 juillet au 11 août, ils seront ainsi une quarantaine de jeunes entre 15 et 21 ans répartis dans les maisons de quartier pour remplir des missions très variées, qui ont toutes comme dénominateur commun l’amélioration du cadre de vie et du bien-être des Montois : actions "propreté quartier", des actions autour de la question du sexisme de rue, des actions d'embellissement (rénovation de terrains de jeux au sein de quartiers, de venelles), des sensibilisations par rapport au tabagisme, via des distributions de cendriers portables, un soutien aux comités de quartier dans l’organisation de festivités, la mise en peinture de jeux au sol pour les enfants,..

Ces jobs d’été sont rémunérés sept euros de l’heure mais au-delà de se faire un peu d’argent de poche, tout l’intérêt de l’opération été solidaire "réside dans l’enrichissement et la satisfaction que ces jeunes retireront d’avoir été utiles à leur communauté", estime la ville de Mons. "À Mons, nous portons une attention particulière aux quartiers les plus densément peuplés, raison pour laquelle travailler avec les Maisons de Quartier prend tout son sens, elles qui sont actives sur le terrain toute l’année, dans nos cités sociales. Elles connaissent bien les besoins de la population et peuvent ainsi encadrer au mieux ces jeunes (qui en sont issus) et qui veulent s’investir dans leur lieu de vie. Pour rappel, nos cités représentent plus de 10.000 habitants", précise Nicolas Martin, bourgmestre.

Eté solidaire est un projet citoyen subsidié par la Région Wallonne, développé par le Service de Prévention et porté par les services de la Ville et du le CPAS. "Nous sommes très heureux d'avoir pu relancer cette belle opération solidaire que nous savons très importante pour la vie des quartiers. En plus de permettre aux jeunes de découvrir le monde du travail de façon valorisante, cette expérience les incite à venir en aide aux personnes plus démunies et elle favorise les liens intergénérationnels: son intérêt est donc évident", ajoute la présidente du CPAS Marie Meunier.