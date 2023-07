À Mons, le Chalet des Hirchons croule sous les demandes de prises en charge des hérissons : “On ne s’attendait pas à cela”

”On savait plus ou moins à quoi s’attendre lorsque nous nous sommes lancés dans l’aventure : on savait qu’avoir un local nous permettrait d’obtenir plus facilement l’agrément et rechercher un local était plus facile en ayant déjà l’agrément. C’est le serpent qui se mord la queue”, explique Camille, l’une des quatre fondatrices. “On aurait cependant préféré recevoir le subside plus rapidement car les factures, elles, s’accumulent.”

Plus de 130 admissions et autant de refus

Heureusement, l’équipe en place peut compter sur l’investissement de bénévoles et, surtout, sur l’aide financière de généreux donateurs. “On apprécie plus que tout la solidarité dont les gens font preuve. Ce ne serait pas possible sans eux. On a par exemple lancé une tombola qui rencontre un franc succès.” Ce soutient financier est indispensable pour permettre la prise en charge des animaux.

”On est plus de 130 admissions depuis le début mais on en a refusé au moins autant. On ne s’attendait pas à cela. Notre local actuel – un abri dans le jardin de l’une des fondatrices – ne nous permet pas d’accueillir tous les animaux pour qui nous sommes appelés. On trouve par ailleurs énormément de choupissons orphelins. Une trentaine a été prise en charge et biberonnés. Ce sont des mammifères très attachants mais ils sont aussi très fragiles. Dès qu’ils sont blessés, ils sont condamnés à mourir car les mouches viennent pondre sur eux.”

Plus de 130 hérissons ont été pris en charge, dont certains bébés, nourris à la seringue. ©La Chalet des Hirchons

D’ici peu, l’équipe espère pouvoir formuler moins de refus de prise en charge. “Nous avons trouvé un local. La convention doit être signée très prochainement. Ce qui sera plus confortable pour tout le monde et ce qui permettra à notre collègue de récupérer son abri de jardin !” On notera par ailleurs que si la période estivale est particulièrement chargée, la situation ne restera pas la même toute l’année.

”Dès le mois d’octobre, on en trouvera moins. À moins qu’ils ne soient dérangés dans leur hibernation ou qu’il y a une trop grande période de redoux, les hérissons seront moins nombreux au centre. Ce qui nous permettra de mener des activités pédagogiques, ce qui fait partie de nos objectifs initiaux.” À terme, l’équipe aimerait que le centre ne soit pas limité à l’accueil des hérissons. Mais une chose à la fois.