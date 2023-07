La Grand-Place de Mons métamorphosée pour accueillir le Tour de Wallonie : “on attend 1 000 à 2 000 visiteurs”

Beaucoup d’interrogations

Bien qu’entre un et deux milliers de visiteurs sont attendus sur la Grand-Place de Mons ce mardi, les commerçants ne savent pas encore s’ils feront salle comble. “On nous a dit qu’un millier de personnes devraient se rendre sur la Grand-Place pour la course. On espère donc avoir du monde. Le personnel a été prévu en conséquence pour faire face à toutes éventualités”, nous confie un commerçant du centre-ville. Bien que certains signes laissent présager d’une belle affluence pour les commerçants, d’autres pourraient également être un frein. “La disposition de la Grand-Place limite grandement les déplacements. Des barrières Nadar sont placées près des terrasses limitant l’espace disponible pour les tables mais également pour les visiteurs. Nous ne savons donc pas à quoi nous attendre. Nous verrons bien.”

Pour mettre toutes les chances de leur côté, certains commerçants ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir les visiteurs. “Nous avons ouvert dès le matin pour accueillir les organisateurs avec un déjeuner et un café. Nous proposerons également des repas de midi pour permettre aux visiteurs de se rassasier avant la course. Entre 1 000 et 2 000 personnes devraient se rendre sur la Grand-Place, nous devrions donc avoir du monde”, explique un autre commerçant.

La Grand-Place de Mons s'apprête à accueillir le départ et l'arrivée du contre-la-montre du Tour de Wallonie. ©F.D.

Enthousiasme et interrogation animent donc les commerçants montois quelques heures avant le début de la course. Du côté des organisateurs, les derniers préparatifs sont sur le point de se terminer pour faire place aux présentations des équipes et coureurs. Les départs pour le contre-la-montre de 32,7 kilomètres sont quant à eux prévus dès 15h pour se terminer vers 18h. Pour boucler le parcours, passant par Mons et ses villages ainsi que Quévy et ses villages, les coureurs devraient prendre environ 40 minutes avant de rejoindre la ligne d’arrivée.