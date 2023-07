Les habitants des villages montois présents au bord de la route pour applaudir les coureurs du Tour de Wallonie

Ce n’est en effet pas tous les jours que les habitants d’Hyon et de Mesvin ont la chance de voir une course cycliste traverser leur village. Beaucoup attendaient donc les coureurs sur le pas de leur porte pour vivre ce moment unique. “C’est assez impressionnant de voir les coureurs franchir les virages à une telle vitesse. J’avais déjà eu l’occasion d’assister à des courses cyclistes mais je suis toujours aussi impressionné”, explique Jean-Marie, présent sur le bord de la route ce mardi après-midi.

Alors que Jean-Marie semble être amateur de vélos, ce n’est pas forcément le cas de tous les spectateurs. “Je n’y connais rien du tout”, raconte Marie. “Les rues sont complètement bloquées à la circulation. Quitte à être coincée chez-moi, autant en profiter pour voir la course cycliste.” Une mobilité difficile dans les villages qui n’a pas manqué de faire réagir certains riverains, pourtant prévenus depuis plusieurs semaines. Cela n’a cependant retiré en rien le plaisir de beaucoup qui s’amuse de la situation.

”Quand on voit que les routes ont été lavées et les trous rebouchés grâce au passage de Tour de Wallonie, on se dit que le cyclisme peut s’inviter plus souvent chez-nous”, rigole Bertrand. “Le soleil est finalement au rendez-vous donc on en profite, en plus, pour encourager les coureurs. Je ne m’y connais pas beaucoup mais je sais qu’il y a pas mal de Belges au départ de la course. J’espère donc que l’un d’entre eux pourra gagner.”

Alors que les premiers coureurs sont passés vers 16h15, c’est plus de deux heures de contre-la-montre qui attendent encore les habitants, bien décidés à en profiter.