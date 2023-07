Mons : un nouvel arrêté entrera en vigueur dès lundi dans le quartier de la gare afin d’y accroître la sécurité

Comme dans tous les quartiers de gare des grandes villes du pays, des problèmes de trafic et d’insécurité subsistent en effet à cet endroit. Un règlement de compte qui s’est déroulé le 13 juillet a conduit les autorités communales à serrer la vis et à déployer une présence policière très forte dans le quartier. Le groupe spécial d’intervention de la police montoise, le GASP (groupe d’appui spécialisé proactif) et la brigade canine ont ainsi été dépêchés sur place de manière intense, pour accentuer encore la pression policière et déloger les dérangeants.

Un dispositif efficace

En une dizaine de jours, les compte-rendus du terrain permettent de constater l’efficacité de ce dispositif. Les premiers résultats sont très perceptibles : les faits problématiques sont en chute libre. La pression sur le quartier est avérée : de manière très concrète, 86 personnes et 19 véhicules ont été contrôlés et une dizaine de PV rédigés. Le sentiment de reprise en main du quartier est très perceptible.

Néanmoins, le travail ne va pas s’arrêter là : le bourgmestre annonce en effet qu’il vient d’adopter un arrêté qui rentrera en vigueur ce lundi et qui interdira les rassemblements dans le quartier et donnera la possibilité à la police de procéder à des contrôles d’identité systématiques. Par ailleurs, des contrôles d’établissements seront également mis en œuvre.

Ce dispositif durera deux mois, avant d’être évalué et éventuellement prolongé. “Nous déployons des moyens très importants sur le terrain pour éradiquer la présence de ceux qui n’ont rien à faire dans le quartier. Même si ces problèmes sont communs à beaucoup de grandes villes et relèvent aussi de l’autorité fédérale, je ne peux tolérer qu’un quartier de la ville connaisse de tels problèmes. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de réagir fermement”, rappelle le bourgmestre, Nicolas Martin (PS).

Afin de renforcer cette dynamique sécuritaire, un nouvel arrêté du bourgmestre rentrera en vigueur ce lundi 31 juillet. Il interdira les rassemblements de plus de 5 personnes et autorisera les services de police à effectuer des activités de surveillance et des contrôles systématiques à la fois des véhicules et de leurs occupants (contrôle d’identité) ainsi que des personnes se trouvant sur la voie publique dans le périmètre du quartier de la gare.

”Ce sont deux mesures fortes, mais je veux donner à la police tous les moyens possibles pour rétablir une situation normale dans ce quartier. L’objectif est clair et assumé, : je veux nettoyer l’axe de la gare des trafics et déployer une politique de harcèlement à l’égard de ceux qui n’ont rien à faire dans cette partie de la Ville”, ajoute le Nicolas Martin.

”Ce travail est un éternel recommencement et devrait idéalement s’accompagner d’une politique fédérale beaucoup plus sévère, afin de donner des résultats sur le long terme. Mais en agissant de la sorte, les autorités communales témoignent d’un volontarisme clair et net”, conclut la Ville de Mons.

L’arrêté sera appliqué du 31 juillet au 30 septembre 2023 et ses résultats évalués chaque semaine.