Des perturbations à prévoir pendant deux week-ends sur la ligne ferroviaire Mons – Braine-le-Comte

”Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation des trains”, indique Infrabel. Des travaux qui auront également des conséquences dans la région puisque la ligne reliant Mons a Braine-le-Comte sera impactée. “En raison de ces travaux, la circulation des trains sera adaptée entre Mons et Braine-le-Comte”, confirme Infrabel.

Concrètement, tous les trains entre Jurbise et Braine-le-Comte seront remplacés par des bus les week-ends du 29 et 30 juillet à 16h. Le week-end suivant, celui du 5 et 6 août, les trains circulant entre Mons, Jurbise et Soignies seront également remplacés par des bus. “Nous adaptons notre offre en conséquence, en essayant de limiter au maximum l’impact de ces travaux sur les parcours des usagers”, indique la SNCB.

Les navetteurs sont bien entendu invités à prendre leurs dispositions.