Mons : le Precious Time Museum attire de plus en plus de monde

”On accueille chaque jour de plus en plus de visiteurs, la fréquentation ne cesse d’augmenter”, se réjouit Fabienne De Brabanter, executive director et metteur en scène. “Les retours sont unanimes et extrêmement positifs. Ce qui nous ravit surtout, c’est de constater que l’on touche toutes les tranches d’âges et tous les publics : les seniors, les familles, les couples, les groupes d’amis,…”

Et d’ajouter : “Les gens s’amusent, rient, se réunissent autour des réseaux sociaux et du téléphone, qui a plutôt tendance à diviser. On retrouve chaque jour des centaines de messages laissés sur les espaces d’expression du musée. On reçoit aussi des messages des personnes ou de centres d’accueil qui nous remercient car le musée, ou plus spécifiquement l’expo “Ose” a touché en plein cœur quelqu’un.”

Un fort impact sur le visiteur

Fabienne De Brabanter relate ainsi l’histoire d’une jeune fille qui s’est trouvée “bouleversée” par sa visite de l’exposition. “Elle faisait partie d’un centre accueillant des filles de 12 à 18 ans et ayant de grandes difficultés. Elle a partagé, à l’issue de sa visite, sa détermination à reprendre sa vie en main.” Un impact auquel l’équipe ne s’attendait pas nécessairement. “On savait que les deux premières semaines d’ouverture seraient décisives et que ce serait viral. Mais on tire un premier bilan très positif, c’est certain.”

De nombreuses personnalités de la région ont notamment permis de visibiliser le musée. “Les hommes et femmes politiques, notamment. Ce sont de véritables influenceurs ! Nous avons aussi pu compter sur la présence de plusieurs gérants de magasins de vêtements qui ont profité de nos décors pour shooter leurs nouvelles collections. Et tous les jours, nous recevons de nouvelles demandes.”

Bref, alors qu’il reste un peu moins d’un mois d’ouverture, le Precious Time Museum semble avoir tenu toutes ses promesses. “Le message qui se trouve derrière – ne jamais renoncer, profiter de l’instant présent et toujours donner la primeur à la réalité – semble toucher toutes celles et ceux qui franchissent nos portes. Il y aura inévitablement un “après””, annonce la metteur en scène.