Mons : un bout du plafond du musée Duesberg s’effondre, le baron menace la ville de renoncer à son legs

Ce dernier se sent en effet enfermé “dans une prison dorée”, c’est-à-dire son musée, et abandonné par les édiles locaux. “Je ne me suis jamais senti aussi seul et j’en viens à me demander si certains objets de collection ne seraient pas mieux ailleurs qu’à Mons”, précise-t-il. “Malgré mon attachement à la ville, je ne pense pas que cela soit réciproque et que les élus prennent conscience de la valeur du musée, que je continue inlassablement à enrichir.”

Ce n’est pas la première fois que le baron, François Duesberg, profère pareille menace à l’attention de la ville. Serait-il aujourd’hui arrivé à un point de non-retour ? “Mes jours sont comptés et je suis de plus en plus inquiet quant à l’avenir du musée, le travail de toute une vie. L’indifférence des élus me peine grandement. Obtenir un coup de main, un message de courage pour m’aider à tenir le coup ou une visite paraît impossible.”

Jeudi, dans la nuit, des dégradations ont été constatées au sein du musée. Une partie du plafond s’est en effet effondrée dans la cage de l’escalier permettant d’accéder au grenier. Dès le lendemain matin, le baron contactait la ville de Mons afin que des réparations puissent être entreprises. “Nous n’avons été informés que vendredi en fin de journée. Ce mardi, un technicien est intervenu afin de procéder à la réparation”, explique la porte-parole de la ville.

”Nous comprenons la détresse du baron, d’autant plus compte tenu de son état de santé, mais nous ne pouvions pas intervenir plus rapidement. Nous rappelons par ailleurs que le plâtre n’est pas tombé dans une pièce de vie, et que des crédits ont été inscrits au budget afin d’entreprendre le remplacement des châssis et la rénovation de la toiture du musée. Ces travaux entraîneront d’importantes nuisances et ne peuvent dès lors pas être entrepris en la présence du baron.”

Ce dernier n’ayant pas la volonté de quitter les lieux, les grandes manœuvres devront attendre. “Nous respectons le souhait du baron de rester au musée. Nous attendons de pouvoir entamer les travaux et réaffirmons notre souhait de prendre soin du musée, qui est un véritable joyau patrimonial. Nous déployons tous les outils nécessaires pour sa conservation et pour envisager sereinement son avenir.”

De son côté, le baron explique avoir pris ses renseignements pour éventuellement quitter sa demeure mais insiste sur le fait qu’il ne peut s’y résoudre. “Il est tout simplement impensable que j’abandonne le musée, que je laisse inhabité”, souligne-t-il, se disant par ailleurs “déçu” des réparations entreprises ce mardi pour colmater les dégâts liés à la chute d’une partie du plafond du musée.