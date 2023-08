Au coeur de la police de Mons, où des caméras sont visionnées 24 heures sur 24, sept jours sur sept

Les images de 46 caméras – 37 sur l’entité montoise, 9 sur l’entité de Quévy – sont visionnées sept jours sur sept, 24 heures sur 24 par un opérateur caméra. Ce vendredi matin, ce dernier a notamment pu suivre le parcours d’un individu visiblement ivre, se montrant agressif à l’égard de plusieurs personnes. Avertie par une commerçante de la rue piétonne, une patrouille de la zone de police de Mons-Quévy a, avec l’appui de l’opérateur caméra, pu repérer l’individu, contrôler son identité et l’appréhender. En quelques minutes seulement, l’affaire était pliée.

”Ces caméras sont des outils précieux dans le travail quotidien de nos équipes”, souligne Bruno Lheureux, commissaire divisionnaire et directeur des opérations pour la zone de police Mons-Quévy. “Elles nous permettent d’être proactifs, d’éviter que certains faits soient commis mais sont également utilisées à des fins judiciaires. Dans le cas récent d’un règlement de compte dans le quartier de la gare, elles nous ont permis de rapidement vérifier et confronter les témoignages de témoins et de victimes et d’obtenir une vision plus claire des faits.”

Et de poursuivre : “Si l’on prend l’exemple d’une tentative de vol dans un commerce en pleine nuit, elles nous permettent de retracer le parcours de l’individu, de peut-être se rendre compte qu’il a, à un moment, pris appui sur le mur d’une façade. Ce qui nous permettra d’envoyer le labo pour un relevé d’empreintes. Les faits ciblés peuvent l’être directement par l’opérateur qui constate un comportement suspect ou le sont à la suite du signalement d’une patrouille sur le terrain, d’un appel au 101,…” De manière générale, les caméras sont donc visionnées en permanence, avec une attention plus particulière encore lors des fins de semaines, des week-ends ou des événements festifs et populaires.

Depuis l’adoption de l’arrêté du bourgmestre visant à ramener la quiétude dans le quartier de la gare, les caméras apportent, là aussi, une aide bienvenue. “Les rassemblements de plus de cinq personnes sont rapidement repérés, ce qui nous permet d’envoyer des équipes sur le terrain.” Bref, pour l’ensemble des agents, un retour en arrière serait difficile envisageable. Ça tombe plutôt bien puisque la volonté de la ville est bel et bien d’étendre encore le réseau en place.

”Depuis 2015, des investissements sont consacrés au développement du réseau. Nous avons par exemple installé sept nouvelles caméras juste avant le Doudou. On doit par ailleurs s’adapter et suivre l’évolution technologique pour disposer d’un matériel de pointe. Aujourd’hui, les caméras nous permettent de zoomer avec précision sur un individu, une plaque d’immatriculation, tout en ayant une qualité d’image optimale. Auparavant, une identification était impossible.” En moyenne, la zone considère que 300 exploitations – c’est-à-dire lorsque les images ont été utilisées à des fins administratives ou judiciaires – sont comptabilisées chaque année.