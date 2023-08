Risque d’effondrement dans le piétonnier de Mons : le périmètre a été restreint, le passage est à nouveau possible

Ce vendredi, la ville de Mons a confirmé que l’accès avait été libéré. Un périmètre plus restreint sécurise toujours les abords du site mais la circulation des piétons est à nouveau possible sur la totalité de l’axe. Pour autant, même si l'urgence n'est plus de circonstance, le problème n’est pas totalement résolu et des travaux devront être entrepris dans le courant de la semaine prochaine, normalement, contraignant de ce fait la ville à réinstaurer des mesures particulières de circulation. Le piétonnier devrait donc à nouveau être bloqué, dans une configuration semblable à celle des derniers jours, c’est-à-dire entre le magasin JD Sports et le passage du Centre.

Quelques magasins étaient impactés par les mesures de précaution prises par la ville. À ce stade, cette dernière étudie encore la possibilité d’octroyer des indemnités mais rien n’est décidé. Il faudra en effet analyser l’impact des dispositions prises sur le chiffre d’affaires des commerces concernés et plus globalement sur le flux piéton.