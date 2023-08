Food Festival à Mons : la TeamGrosLard a ravi les papilles

”On a eu un temps exécrable samedi et pourtant, on s’est étonné du monde présent”, souligne Julien Malaise, organisateur. “Comparativement au samedi l’an dernier, la fréquentation était évidemment plus faible mais cela n’a pas empêché les foodtrucks de bien travaillé. Des festivaliers courageux ont fait la file et danser sous la pluie, tout en ayant l’air très heureux d’être là. Les vendredi et dimanche ont été moins compliqués au niveau météo, même si ce n’était pas magnifique. On est relativement contents de cette édition.”

Et ce même si le site – la place du Parc – a donné lieu à quelques difficultés. “On y est très bien, c’est beau et agréable. Mais lorsque les conditions sont à ce point pluvieuses, on se retrouve rapidement confrontés à de grosses flaques d’eau et à la création d’ornières, ce qui rend le site peu sécurisant pour le public. C’est le point négatif. De là à dire que l’événement ne sera pas réorganisé là l’an prochain, on n’en est pas là. Il faudra que nous en discutions avec la ville de Mons. Même si évidemment, on espère ne pas connaître subir pareilles conditions chaque année !”

27 foodtrucks installés

Au total, ce ne sont pas moins de 30 foodtrucks qui avaient été annoncés. Le festival s’est finalement ouvert avec la présence de 27 d’entre eux. “Trois ont annulé dans les semaines qui précédaient l’événement. J’ai pu en remplacer deux. Deux autres ont annulé vendredi, jour d’ouverture du festival. Ils ont été effrayés par les conditions climatiques et ont préféré renoncer. Impossible dans ces conditions de se retourner et de remplacer. Heureusement, malgré leur absence, nous sommes parvenus à proposer un aménagement cohérent, sans qu’il n’y ait véritablement de trous dans les lignées.”

D’aménagement, il était question cette année puisque les organisateurs avaient mis un point d’honneur à maximiser au mieux l’espace disponible. Une façon d’assurer le confort des festivaliers et des commerçants. “Je pense que cette configuration a profité à tout le monde. Bien sûr, il y a encore des améliorations à apporter. Nous avons déjà eu le retour de quelques festivaliers à ce propos, ce qui nous permettra de faire mieux l’an prochain. On a déjà une idée de ce qu’il y a faire.” Pour le reste, les organisateurs ne s’imaginent pas particulièrement aller au-delà de la trentaine de foodtrucks.

”Le but n’est pas de pouvoir se targuer d’en accueillir 50, cela n’a pas d’intérêt. Nous souhaitons offrir une expérience agréable au public tout en évitant la concurrence inutile entre foodtrucks. Par ailleurs, si on augmente le nombre, on divise le chiffre d’affaires par davantage de personnes encore. Il faut que cela reste financièrement tenable pour nos partenaires.” Le rendez-vous est déjà donc pris pour l’an prochain, dans la Cité du Doudou. La TeamGrosLard a en effet signé une convention de deux ans avec la ville de Mons. L’édition 2024 est donc d’ores et déjà confirmée, même si le débriefing avec la ville n’a pas encore eu lieu.