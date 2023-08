Mons : de nouveaux commerces s’engagent dans une dynamique zéro déchet

Concrètement, via cette charte, chaque commerçant a indiqué de manière claire les actions zéro déchet déjà menées au sein de l’établissement et les efforts qu’il accepte de consentir à l’avenir. Pour chaque type de commerce, il existe une charte adaptée aux réalités du métier (par exemple pharmacie, boulangerie, prêt-à-porter,…) Le partenaire de la Ville pour cette action, Espace Environnement, est parti en 2022 à la rencontre des commerçants afin de les inciter à adhérer à la charte. Ils sont aujourd’hui plus de 220 à s’y être engagé.

Cet été, ils ont repris leur bâton de pèlerin et sont repartis sur le terrain du commerce montois. “L’accueil est très bon et les engagements se multiplient”, explique Eddy Bachorz, responsable de projet à Espace Environnement. “Il y a notamment cette très belle initiative d’un pharmacien de Saint-Denis qui a créé une gamme de produits pharmaceutiques conditionnés dans des emballages réutilisables.” Les idées ne manquent pas, la volonté non plus. Preuve qu’à l’échelle de chacun, il est possible d’en faire plus.

”L’accueil de cette charte est vraiment très positif auprès des commerces montois”, poursuit Charlotte De Jaer, échevine en charge de la propreté à Mons. “Notre objectif était évidemment de sensibiliser les commerçants moins familiarisés aux pratiques du zéro déchet mais aussi et surtout de mettre en exergue tous ces commerces qui sont déjà actifs et qui proposent des vraies alternatives à leurs clients.” Une liste cartographiée des commerces signataires de la charte peut être consultée sur la page consacrée au Zéro Déchet sur le site de la Ville de Mons.

”Un projet de stickers à coller sur les vitrines des commerces signataires de la charte est par ailleurs en cours de réalisation. Nous travaillons également sur l’idée d’un prix qui nous permettrait de mettre en avant l’une ou l’autre initiative particulièrement remarquable.” De quoi encourager les commerçants à faire un pas supplémentaire en faveur de l’environnement.