Tanks in Town : un dernier tour de chauffe avant le 80e anniversaire de la libération de Mons

Rappelons un peu d’histoire : septembre 1944, la bataille de Mons fait rage, durant cinq jours et sur une zone allant de la forêt de Mormal à Mons et de Maubeuge à Saint-Ghislain. Les restes de dix divisions allemandes se trouvent encerclées suite à l’avance rapide de l’armée américaine, conjuguée à l’action de la Résistance belge et française. La Wehrmacht perdra 3 000 hommes et 20 000 autres seront faits prisonnier, dans ce que la BBC appellera “La Poche de Mons”. Ce désastre de l’occupant va accélérer la libération du reste du pays.

Un programme bien fourni

”Pour le Devoir de Mémoire, nous rendrons hommage aux 89 jeunes soldats américains, ainsi qu’aux nombreux résistants et civils qui y ont perdu la vie durant cette bataille”, expliquent les organisateurs. Le dimanche 27 août, lors de la parade historique, divers arrêts commémoratifs sont ainsi prévus. À Ghlin, au lieu-dit du Grand Marais, au monument de la place de Cuesmes, à Givry au monument des Maquisards et au Mémorial de l’équipage du Lancaster, à Quévy au Château de Warelles, à Mons au monument de la 3ARD et 1ID et sur la Grand-Place.

Mais Tanks in Town, c’est aussi une présentation dynamique et didactique sur le circuit du Bois-Brûlé avec des véhicules, des tenus et des équipements d’époque. “Nous collaborons aussi avec le War Heritage Institute (Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire) et pouvons annoncer la présence de 10 véhicules blindés et chenillés. Ces véhicules sont entretenus au sein du site de Bastogne Barracks et seront présents tout le week-end. Signalons aussi la présence du Berg Panzer du WHI qui sera le véhicule de soutien de notre colonne blindée.”

Concrètement, Thank in Town débutera le vendredi 25 août avec l’accueil des participants et, en soirée, un moment de retrouvailles entre ceux-ci. Le lendemain, diverses animations sont prévues. Épinglons les baptêmes de chars, visites des divers display et exposition des divers véhicules, l’opération amphibie sur le site du Grand Large, la présentation des équipements et matériels de la seconde guerre mondiale, suivie du spectacle son et lumière retraçant les combats dans la poche de Mons et, dès dimanche, le départ des blindés en direction de divers sites commémoratifs.

Cette édition 2023 sera par ailleurs une belle “répétition” à l’approche du 80e anniversaire de la Libération, pour lequel les organisateurs entendent d’ores et déjà mettre les petits plats dans les grands.