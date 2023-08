Une partie du piétonnier de Mons à nouveau inaccessible : la façade du bâtiment instable va être en partie démontée

Temporairement seulement, car les autorités avaient confirmé que des travaux plus importants et nécessitant une fermeture de l’accès seraient menés dans les prochains jours. “Nous avions rouvert l’accès pour ne pas pénaliser les commerçants plus longtemps que nécessaire puisque les interventions liées à la sécurisation des lieux étaient terminées”, confirme la porte-parole de la ville. “Mais ce mardi, nous avons à nouveau procédé à l’installation d’un large périmètre de sécurité. Une partie de la façade du commerce concerné est jugée instable et ne peut être conservée en l’état.”

Une intervention est donc nécessaire. “Les travaux vont s’étendre de la fin du rez-de-chaussée au plancher du premier étage. Il s’agit d’une façade composée de pierres bleues. Les équipes de l’entreprise en charge vont devoir procéder à un démontage très précautionneux. L’idée est en effet de stocker les pierres afin qu’elles puissent être réutilisées en temps voulu dans la construction de la nouvelle façade.” Jusqu’à ce vendredi inclus, une partie du piétonnier (entre le magasin JD Sports et le passage du Centre) reste donc totalement inaccessible aux usagers.

”L’entreprise fera son possible pour écourter la période de fermeture mais nous ne pouvons pas garantir que cela sera possible. Une fois ces manœuvres terminées, les travaux se poursuivront mais sous une forme plus classique, ne nécessitant pas de périmètre de sécurité de pareille ampleur.” À ce stade, la ville de Mons ne s’est pas encore prononcée sur la possibilité d’une éventuelle indemnité à destination des commerçants concernés par ces mesures de précautions. Une analyse de l’impact du chantier imprévu sur leur fréquentation et leur chiffre d’affaires devra être menée.