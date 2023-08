En burn-out, Wendy se lance dans le concours Top Model Europe : “c’est une façon pour moi de m’accrocher à quelque chose”

”D’un point de vue personnel, j’ai vécu des choses difficiles, et notamment un incendie il y a un moins d’un an”, explique-t-elle. “Je me suis sentie surmenée. Mon corps a commencé à me lâcher, j’ai eu des problèmes de dos. J’étais quelqu’un d’hyperactive mais j’ai dû me rendre à l’évidence. Du jour au lendemain, je n’ai plus été capable de rien. J’étais épuisée, totalement au fond du trou. J’ai cependant eu l’occasion de participer à quelques shootings photos. Ces moments m’aident vraiment à aller mieux.”

Wendy Valcke voit dans la photographie une façon de remonter la pente. ©D.R.

Et de poursuivre : “Je ne suis pas du tout narcissique ou quoi que ce soit. Mais la photo me permet de vivre l’instant présent, de ne pas avoir les idées noires. Je me concentre sur le moment et non pas sur ce que j’ai dans la tête. C’est une vraie bouffée d’oxygène.” Convaincue que la photographie pourrait être un exutoire, Wendy Valcke s’inscrit au concours Top Model Europe. “Je l’ai fait sans pression aucune, en ne pensant même pas être sélectionnée. Mais j’ai été retenue.”

En demi-finale

Rapidement, la nouvelle modèle se prête au jeu. “J’ai fait ma publicité et récolté près de 770 votes, ce qui m’a permis de terminer dans le top 3. Ça a été épuisant à plus d’un titre car si je suis quelqu’un qui a le contact aisé en temps normal, devoir solliciter du soutien et des votes m’a, cette fois, demandé une énergie que je n’avais plus. Je suis cependant très heureuse d’en être arrivée là. Je suis désormais en demi-finale. Ça me donne une raison de m’accrocher.”

Si le chemin à parcourir reste long pour sortir de la dépression, Wendy Valcke entend aller jusqu’au bout de l’expérience. “J’en suis arrivée à un stade où même le sport me dégoûte alors que c’était ma passion et mon métier. La photo m’offre de nouvelles perspectives. Certains, jours, je ne parviens pas à me projeter, à me dire que ça finira par aller mieux. Ce concours, c’est une nouvelle source de motivation. J’attends désormais de voir où cela va me mener.”

D’ici peu, dans le cadre de la demi-finale du concours, la jeune femme sera invitée à shooter dans une ville de son choix. “Je pense à Bruxelles ou à Paris mais je ne suis pas encore fixée. De nouvelles portes s’ouvriront-elles à l’issue de ce concours ? Je ne sais pas, mais je suis du genre à aller au bout de mes projets.” En parallèle, l’ex-coache sportive continue évidemment son suivi médical. Objectif, remonter la pente et retrouver un peu de bonheur.