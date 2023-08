Deux soldats assis dos à dos décoreront le rond-point de Saint-Symphorien

L’œuvre est née des mains de Didier Mahieu. Elle représente un soldat anglais (conçu en pierre beige) et un soldat allemand (conçu en pierre grise), qui seront assis dos à dos, au pied d’un arbre qui a déjà été planté par les services communaux. “C’est toute l’humanité de ce lieu qui filtre au travers ces deux personnages en paix, quasi en méditation”, souligne le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS).

On rappellera que le cimetière militaire est tout à fait particulier puisque 229 soldats du Commonwealth et 284 soldats allemands y reposent. C’est aussi en son sein que reposent les premiers et le dernier soldat du Commonwealth tués durant la guerre 14-18. Au-delà d’honorer la symbolique, les élus locaux ont souhaité mettre en avant le talent local. “Avec Didier Mahieu, nous mettons à l’honneur le travail d’un artiste régional et dont le talent dépasse nos frontières. Originaire de Saint-Ghislain, il enseigne à l’École supérieure des arts plastiques et visuels (Arts²) de Mons”, précise le bourgmestre.

Ces dernières années, les initiatives du genre se sont multipliées. “Plus que jamais, il est important d’améliorer la qualité de vie dans nos quartiers et dans nos villages, mais aussi d’égayer les entrées de la Ville. C’est dans cette optique que, depuis le début de la mandature, nous avons mis les bouchées doubles avec les services travaux, plantations et les zones de proximité, pour entretenir et embellir au mieux les cœurs des villages. Même si la plupart des voiries de pénétration dans Mons ne dépendant pas de la commune mais de la Région, nous avons pu avancer, en concertation avec le SPW.”

D’autres aménagements et/ou réalisations artistiques suivront encore sur le territoire montois.