Les refuges de Mons-Borinage saturés : “Une situation pareille, c’est du jamais vu”

”On a entre 15 et 20 demandes d’abandon chaque jour et on est obligé de dire non, non, encore non”, regrette Olivier Brevalle, agent d’accueil pour L’Étoile de Bonté, à Quaregnon. “Ces demandes concernent principalement des américan staff, des bergers allemands et des bergers malinois, abandonnés pour des motifs tous plus inaudibles les uns que les autres. On en compte actuellement 45, auxquels s’ajoutent des chiens de plus petite taille. Quant aux chats, on ne sait plus où donner de la tête. Entre 30 et 40 chatons sont venus au monde chez nous et sont trop jeunes pour être pucés et stérilisés, et donc placés à l’adoption.”

Ils le seront progressivement, et notamment lorsque les cages se seront vidées. “On va effectuer un roulement jusqu’à la fin du mois de septembre. Chaque année, on vit un peu la même chose mais une telle situation, c’est du jamais vu, c’est vraiment dramatique.” D’autant que les refuges ne sont que faiblement subsidiés et que dans la région, aucun ne pratique l’euthanasie dites de confort.

"On atteint des sommets"

”Certains chiens sont chez nous depuis un, deux ou trois ans parce qu’ils sont en bonne santé, qu’ils ne sont pas agressifs. Il n’est pas question de les euthanasier alors qu’ils pourraient être adoptés. Et pourtant, les garder à nos côtés nous revient très cher ! Une adoption pour un chien adulte revient à 190 euros. En sachant qu’ils coûtent environ 12 euros par jour, sans compter les soins vétérinaires, autant vous dire que les 190 euros ne couvrent pas grand-chose.”

Cette situation inédite est aussi dénoncée du côté de L’Arche de Noé (Maisières). “Cette augmentation des abandons a été constatée en janvier déjà mais aujourd’hui, on atteint des sommets”, déplore Stella Macris. “Jeunes ou vieux chiens, il n’y a plus aucune distinction. Et si quelques raisons sont fondées, dans la majorité des cas, il s’agit d’excuses et de mensonges… Simplement parce que les gens n’ont pas réfléchi à ce qu’une adoption représentait.”

Le refuge est, là aussi, contraint de refuser des prises en charge. “On se fait alors insulter, menacés par des gens qui nous disent qu’ils tueront les animaux. Nous sommes là pour le bien-être animal, nous effectuons un travail d’utilité publique à titre bénévole. Je ne pense pas que l’on mérite cela.” 90 chats et 65 chiens sont actuellement accueillis à l’Arche de Noé.

"Il faut sanctionner les propriétaires !"

Pour la présidente du refuge, il est plus que temps de sanctionner les propriétaires. “Les règles imposées aux refuges sont strictes et pendant ce temps, tout le monde donne des animaux sur Internet, sans aucune sanction. De même, nombreux sont encore ceux qui ne stérilisent ni ne pucent leurs animaux malgré l’obligation légale. C’est par là qu’il faut commencer. Si l'on n'épuise pas la source, on continuera à récupérer tous ces animaux livrés à eux-mêmes et dont personne ne veut.”

Certains propriétaires n’hésitent d’ailleurs plus à demander l’euthanasie d’animaux jeunes et en parfaite santé. “C’est inconcevable, nous sommes épuisés de cette situation. Et qu’adviendra-t-il si, à bout, les refuges ferment leurs portes ? Les animaux erreront dans les rues, comme en Roumanie par exemple. La ministre se doit d’intervenir et de nous aider. Et pas seulement sur papier, mais avec des sanctions exemplaires !”

D’ici là, ce sont bien les bénévoles qui continuent à redoubler d’efforts pour offrir un semblant de confort aux animaux recueillis.