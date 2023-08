”Ces deux personnes étaient originaires de Valenciennes et suivent la carrière du rappeur depuis très longtemps”, explique Richard Vanderaeghen, organisateur. “Elles n’avaient pas les moyens financiers de participer au festival mais elles ont malgré tout fait le déplacement jusqu’à Boussu. Elles se sont présentées au village artistes en expliquant qu’elles aimeraient juste prendre une photo avec lui.”

Qui ne tente rien n’a rien, comme on dit. Et dans le cas présent, l’audace aura payé. “On a expliqué la situation à Sinik et immédiatement, il a accepté de les rencontrer mais aussi de payer leur place de festival. Le couple a pu regarder le concert en étant très très bien placé. C’est vraiment le genre de geste que l’on souhaite mettre en avant. Cela démontre toute l’humanité et la gentillesse des artistes que l’on reçoit. Et c’est pour ça que l’on se démène : quand je vois des étoiles dans les yeux des gens, on se dit qu’on a tout gagné.”

Les portes du Summer Music Festival se sont ouvertes jeudi, sur une programmation des plus alléchantes pour les amateurs du genre. “Tout se passe vraiment très bien : la météo est au beau fixe, l’affiche attire énormément de monde, les gens s’amusent,… Et d’un point de vue sécuritaire, le bilan est jusqu’ici très positif également. Aucun incident n’est à signaler.” Ce dimanche devrait être la journée la plus chargée, avec une fréquentation en hausse du fait de la présence de SCH.