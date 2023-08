”Mons se bouge pour le climat, c’est un groupement de Montois ou d’associations créé, à l’origine, pour organiser et participer aux marches pour le climat”, explique Thomas De Muijlder. “Les marches sont passées au second plan mais la mobilisation ne s’est pas pour autant arrêtée. Il y a un an et demi, on a décidé de se réinventer et d’organiser le festival AutreMons.”

L’idée principale est alors de rassembler les associations et mouvements qui s’impliquent dans l’écologie et le vivre-ensemble et de leur offrir un espace de rencontres. “L’an dernier, nous avions proposé cela sur un week-end. Nous avions accueilli une centaine de personnes. Cette année, nous proposons une journée thématique, principalement axée sur l’alimentation via un marché des producteurs, mais le format est quelque peu différent.”

La journée du 23 septembre ne sera en effet qu’une première action. “En novembre, on proposera un événement axé autour de la désobéissance civile grâce à la participation du mouvement Action Rébellion. En février, on évoquera la question de l’habitat et de l’urbanisme. On va tenter de proposer des rendez-vous thématiques tous les trois mois, mais on ne se met pas de pression : cela dépendra des ressources et de la disponibilité de chacun.”

Bien entendu, pour le collectif, la difficulté reste de toucher un public qui n’est pas spécialement sensibilisé à la problématique du climat. “Pour les personnes qui le sont, nos événements sont une façon de se rencontrer, de créer des synergies et d’éventuellement agir de concert. Pour les autres, c’est une manière de se questionner. Pour toucher cette frange de la population, nous ne pouvons que miser sur la communication et la visibilité de nos actions.”

Concrètement, le 23 septembre prochain, le marché des producteurs sera accessible de 11 heures à 18 heures. De 11 heures à midi, un atelier “cuisine locale” sera proposé. De 13 heures à 16 heures, le public pourra apporter sa contribution à la fresque du climat, avant de prendre part, de 17 heures à 19 heures, à une conférence-débat autour des monnaies solidaires. La soirée se poursuivra par une soirée-concert/jam. Notons que les horaires ne sont pas définitifs. Ils seront dévoilés au fur et à mesure sur la page Facebook de l’événement, “Festival AutreMons.”