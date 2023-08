Les carrières de la Malogne se dévoileront exceptionnellement à 600 visiteurs lors des journées du patrimoine : “nous recevons énormément de demandes”

Depuis plusieurs années maintenant, l’asbl Projet Malogne œuvre pour sécuriser le site et ainsi pouvoir l’ouvrir au public. Des démarches sont d’ailleurs en cours au niveau de la Ville de Mons pour fixer un cadre administratif et légal afin de rendre les lieux accessibles à raison de deux jours par mois. En attendant que les démarches aboutissent, le site sera exceptionnellement ouvert à quelques volontaires les 9 et 10 septembre prochains. Les membres de l’asbl Projet Malogne règlent d’ailleurs les derniers préparatifs pour accueillir les visiteurs au mieux et, surtout, en toute sécurité.

Les carrières de la Malogne se dévoileront au public en septembre prochain. ©ASBL Projet Malogne

”Nous avons inscrit le site des carrières de la Malogne au programme des journées du patrimoine et de la jeunesse. Une attention toute particulière sera donc portée aux 6-14 ans qui pourront participer à une sorte d’escape game. Ils devront alors remettre des navigateurs anglais aux mains de la résistance un peu comme lors de la seconde guerre mondiale. Les adultes pourront quant à eux bénéficier d’une visite d’environ un kilomètre au sein des carrières souterraines de la Malogne. Huit points nœuds seront prévus tout au long de leur escapade d’1h30”, indique Philippe Manceaux, administrateur délégué de l’asbl Projet Malogne.

C’est entre 15 et 20 mètres sous terre que tous les aspects de la grotte se dévoileront au public. Des visites qui, pour des raisons de sécurité, ne seront réservées qu’à une poignée de participants. “Nous avions initialement prévu d’ouvrir le site à 500 participants. Vu la forte demande, nous accepterons probablement jusqu’à 600 personnes. Nous n’irons pas au-delà pour des aspects de sécurité. Ce sont donc plus de 1 500 demandes que nous risquons de devoir refuser”, poursuit Philippe Manceaux.

Un point d’honneur donné à la sécurité

La sécurité qui restera au cœur des préoccupations des membres de l’asbl. Deux guides se chargeront ainsi de la visite et quatre autres seront en permanence présents dans les sous-sols de Cuesmes. “Ces moyens humains sont nécessaires à la sécurité des participants. Si l’un d’eux venait à avoir un problème, il pourra ainsi immédiatement repartir avec l’un des guides. L’autre poursuivra quant à lui la visite.”

Les carrières de la Malogne qui devraient, à terme, devenir accessibles plus régulièrement au public. C’est en tout cas la volonté première de l’asbl projet Malogne. Les démarches sont cependant longues. “Nous travaillons avec la Ville de Mons pour rendre le site accessible deux jours par mois. Une étude de faisabilité doit notamment être réalisée tout comme d’autres aspects réglementaires. Pour l’instant, seuls les membres de l’asbl y ont accès ainsi que des scientifiques. Une thèse a notamment été réalisée au sein des carrières de la Malogne. Notre rêve serait de faire partie du pôle muséal de la Ville de Mons. Nous miserions alors principalement sur un projet à destination des familles et à des fins pédagogiques. Nous ferions bien évidemment attention à la sécurité de chacun”, explique Philippe Manceaux.

Concrètement, l’asbl Projet Malogne est parvenue à obtenir l’accord des 15 propriétaires privés du site pour s’occuper de la gestion de 80 % des carrières. Infrabel, la DNF et la Ville de Mons se partagent les 20 % restants. “Infrabel possède des parties plus dangereuses du site que nous ne souhaitons donc pas mettre à disposition du public. La DNF a quant à elle des zones classées Natura 2000 et donc également inaccessibles. Nous collaborons donc avec la Ville de Mons qui possède l’entrée du site et quelques galeries”, conclut Philippe Manceaux.

La Ville de Mons consciente du potentiel du site

La Ville de Mons qui multiplie d’ailleurs les démarches pour mener à bien le projet d’ouverture au public des carrières de la Malogne. “Un bureau d’études a été désigné par la Ville pour justement connaître la faisabilité de pouvoir ouvrir au public de manière sécurisée le site de la Malogne. Nous devrions avoir les résultats fin 2023. Le but de ce marché très spécifique vise à réaliser une étude géotechnique en vue de déterminer si le circuit de visite prédéfini garantit le respect des critères suivants : faisabilité, accessibilité et sécurité. Le bureau d’études assurera également l’accompagnement de la Ville dans les démarches administratives auprès des instances supérieures dans le cadre d’une ouverture d’un site classé au public”, indique la Ville de Mons.

La Ville qui est donc évidemment bien consciente du potentiel du site et y est particulièrement attentive depuis de nombreuses années. “L’ensemble du réseau souterrain de la Malogne présente de nombreux atouts dans divers domaines. C’est d’ailleurs pour cette raison que le site est classé patrimoine exceptionnel de Wallonie de par sa valeur historique, biologique, géologique, paléontologique et paysager. Il possède aussi une valeur sociologique en entretenant la mémoire collective. Les carrières constituent l’un des plus importants sites d’hibernation de chauves-souris en Région wallonne. Chaque hiver, ce sont plus d’un millier d’individus de 10 espèces différentes qui y sont dénombrés. À ce titre, le site est classé en zone Natura 2000 et en réserve naturelle domaniale depuis 1987”, poursuit la Ville de Mons.

Toutes ces raisons ont motivé la Ville de Mons à envisager une réouverture au public sur base d’un circuit prédéfini par plusieurs acteurs. Pour ce faire, une étude géotechnique doit prouver la faisabilité du circuit d’un point de vue sécuritaire. “Pour rappel, c’est bien pour des raisons de sécurité que la Ville de Mons a décidé, en 2004, de n’autoriser aucun accès aux personnes, sauf aux spécialistes du SPW ou scientifiques, par autorisations nominatives et sur présentation de la Faculté Polytechnique”, conclut la Ville de Mons.