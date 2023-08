Trois églises montoises vont être rénovées

En mai dernier, le coq restauré de l’église de Ghlin retrouvait son clocher, marquant ainsi la fin d’un vaste chantier de restauration. D’ici peu, ce sont les églises de Ciply, d’Hyon et de Jemappes qui profiteront de travaux de rénovation d’envergure.” Vu le rôle joué par ces édifices dans nos villages et leur dimension patrimoniale, il importe que la Ville, qui en est propriétaire, en prenne soin”, estime Nicolas Martin (PS), bourgmestre.

Pour l’église Sainte-Waudru de Ciply, le Collège a déjà lancé les procédures administratives. Un auteur de projet va être désigné en vue de réaliser la conception et les travaux de stabilisation du clocher et la restauration des toitures de l’église. “Ces travaux portent sur le traitement de tous les ouvrages structurels comme les maçonneries et les pierres qui constituent les façades de l’édifice et de la tour, les charpentes de l’édifice,…”

En ce qui concerne l’église Saint-Martin d’Hyon, il s’agira de procéder à la réfection des plafonds et des plafonnages à savoir la démolition des plafonds présentant des signes de vétusté et d’instabilité, le remplacement à l’identique des pièces de bois en mauvais état, la pose de plaques de plâtre à la place des plafonds démontés et leur mise en peinture ou encore la réparation de ces zones et la mise en peinture des murs sur lesquels une intervention a eu lieu.

”Enfin, l’église Saint-Martin de Jemappes, actuellement bordée d’échafaudages, une vaste rénovation de l’édifice est prévue mais prendra un certain temps”, annonce d’emblée le bourgmestre. “Nous commencerons dans les prochains mois par une étude complète reprenant l’ensemble des travaux structurels (stabilité et architecture) de l’édifice tels que les maçonneries, les pierres des façades, la tour et les charpentes.”” Un budget a d’ores et déjà été réservé à cet effet.

On rappellera que si les fabriques d’église sont chargées d’assurer la bonne gestion et l’entretien quotidien des lieux, des finances communales permettent la réalisation de travaux. À plus d’une reprise déjà, le montant de ces budgets spécifiques a fait l’objet de discussions au sein du conseil communal, Mons en Mieux se questionnant sur leur importance. Loin de pousser à la désacralisation des lieux, le groupe d’opposition souhaiterait en revanche que la réflexion soit lancée afin “d’inscrire ces lieux dans le futur” avec, pourquoi pas, des idées de reconversion permettant une meilleure valorisation de ceux-ci.