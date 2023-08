Un concours officiel de saut à la perche sera organisé… Sur la Grand-Place de Mons !

Il s’agira de la troisième manche du Sport Adeps Tour Perche en ville. En collaboration avec la Ville de Mons et l’Adeps, le MOHA s’est porté candidat pour accueillir cet événement exceptionnel et inédit à Mons. “Cet événement est l’occasion pour le MOHA de soutenir la promotion du sport et de l’athlétisme en particulier, tout en permettant aux athlètes de pratiquer leur discipline dans le cadre prestigieux de la Grand-Place de Mons”, explique-t-on du côté du centre montois.

Concrètement, le MOHA installera sur la Grand-Place de Mons un sautoir, c’est-à-dire une aire d’élan de 50 mètres et un tapis de réception, entre les jardins éphémères et les sculptures de Jaume Plensa. Le club proposera des activités tout au long de la journée, dont les trois concours officiels. “Cette journée dédiée à l’athlétisme débutera dès 9 h 30 par des ateliers d’initiation. L’école des jeunes du MOHA accueillera ses athlètes pour un entraînement spécifique au centre-ville et quelques démonstrations.”

L’occasion pour le public présent de participer à des ateliers de découverte de l’athlétisme organisés en collaboration avec l’ADEPS. “Les Doudou Runners, un groupe de parents qui pratiquent la course, seront également présents en centre-ville pour leur entraînement. L’après-midi, un concours officiel de perche, mixte, toutes catégories, est organisé avec un total de 36 athlètes, hommes et femmes. Certains de ces athlètes tenteront de battre des records ou de se qualifier pour un championnat ; des barres à plus de 5 mètres devraient être franchies”, annonce encore l’organisateur.

Pour cet événement, les athlètes du MOHA répondent présents et sont bien évidemment inscrits au concours. “C’est l’occasion de préparer les championnats. Pour les athlètes du MOHA, cette compétition au centre-ville de Mons aura une saveur toute particulière puisque ce n’est pas tous les jours qu’ils s’élanceront et s’envoleront sur la Grand-Place, lieu prestigieux et emblématique de la Ville de Mons.”

Un défi logistique

L’événement représente cependant un défi sportif et logistique. En quelques heures seulement, toute la piste devra être installée sur la Grand-Place, dans le respect des normes officielles d’athlétisme afin qu’elle soit homologuée et que les performances réalisées soient jugées recevables. “La difficulté principale est de garantir l’horizontalité de toute la zone d’élan, et donc du couloir de course de 50 mètres qui sera installé sur les pavés de la Grand-Place.”

Pour autant, les organisateurs restent confiants. “L’installation de toute cette structure est rendue possible par la mobilisation des bénévoles du club, de plusieurs partenaires ainsi que par la Ville de Mons et l’ADEPS. L’équipe sera à pied d’œuvre dès le vendredi après-midi et toute la piste sera démontée dès le samedi soir.” Cet événement inédit à Mons s’inscrit dans le projet du MOHA de proposer des compétitions de qualité pour les athlètes.

Avec plus de dix compétitions sur l’année, indoor ou outdoor, l’organisation de tels événements par le MOHA “est aujourd’hui une fierté pour le club !” Perche en Ville sur la Grand-Place de Mons voit le jour après plusieurs mois de réflexion et de travail avec la Ville. Ce projet a été imaginé par le club il y a plusieurs mois déjà et a nécessité de préciser de nombreux aspects techniques. Reste désormais aux athlètes à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés, sous les encouragements des Montois.