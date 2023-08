Spiennes : 500 canards en plastique entreront en compétition dans une course folle sur la Trouille !

”Quand on a relancé le comité en 2017, on voulait proposer quelqu’un chose d’attrayant, de nouveau”, confie Thomas Mathieu. “C’est tout bêtement en surfant sur Internet que l’on a vu ces bennes entières de canards en plastique versées dans les cours d’eau. C’est à une autre échelle, évidemment, mais on a adoré l’idée.” Pari gagnant puisque depuis les trois ans, le nombre de participants ne cesse d’augmenter.

La première année, ce sont 250 canards qui ont participé à la course. L’an dernier, ils étaient 350. Cette année, ils seront 500. “C’est une activité très chouette à faire en famille, tout le monde veut son canard. L’an dernier, bien avant la course qui a lieu à 17 heures le dimanche, nous avions tout vendu. Si c’est encore le cas cette année, nous envisagerons d’en acquérir encore plus l’an prochain, et pourquoi pas franchir la barre des 1 000 !”

Concrètement, les canards sont achetés au prix de trois euros pour un ou de dix euros pour quatre si l’on souhaite augmenter ses chances. “Les personnes qui souhaiteraient le customiser, le repeindre, le décorer avant la course peuvent le faire afin qu’il soit plus reconnaissable dans le peloton mais il faut être certain d’être en mesure de l’aligner le jour de la course, en temps et en heure”, prévient Thomas Mathieu.

Depuis la passerelle du moulin de Spiennes, les canards seront mis en compétition et encouragés par leurs propriétaires. “Les 10 premiers canards qui franchiront la ligne d’arrivée seront récompensés, avec des gros lots pour les trois premiers. Compte tenu du monde attendu sur les berges et le pont, nous avons sollicité une présence policière. Nous souhaitons que malgré le monde présent, la sécurité de chacun soit assurée.”

Les grands gagnants, s’ils ne sont pas sur place le dimanche ou s’ils ont perdu de vue leur candidat-canard, seront prévenus par téléphone. Pour le reste, on notera qu’aucun canard n’est laissé dans l’environnement après la course. “Nos bénévoles font un travail remarquable, en amont et à l’issue de la course pour nettoyer et entretenir la Trouille. Les canards sont tous récupérés, tantôt par des bénévoles, tantôt par des chiens qui peuvent accéder plus aisément sur les berges. On met vraiment un point d’honneur à n’en laisser aucun, même si les derniers réapparaissent parfois quelques jours plus tard.”

Pour le reste, notons que le programme complet de la ducasse de Spiennes sera prochainement communiqué sur la page Facebook “Comité des fêtes de Spiennes.”