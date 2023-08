Une nouvelle étape franchie dans la restauration de l’hôtel de ville de Mons

Restaurer, sécuriser et conserver le patrimoine majeur que représentent ces décors intérieurs dont certains sont endommagés, ce sont les objectifs poursuivis par cette nouvelle phase de travaux. Il est également prévu de concevoir des dispositifs d’accueil, de visite et de circulation pour améliorer l’accessibilité des salons au public. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du gros chantier de restauration de l’enveloppe extérieure de l’Hôtel de Ville, en cours (toitures, menuiseries, façades). “Nous espérons un début de ces travaux durant le 1er semestre 2024”, précise le bourgmestre.

”Pour l’instant, les travaux avancent bien et nous commençons à en voir le bout. La fin de la restauration extérieure de l’Hôtel de ville est prévue pour la fin de l’année. Nous pourrons donc bientôt permettre aux Montois de découvrir ce très beau travail. Au total, nous sommes très heureux d’avoir pu aller chercher pas moins de 7 millions d’euros de subsides auprès du Gouvernement wallon. Ces montants vont nous permettre de finaliser toute la rénovation de ce bâtiment emblématique de notre Ville, en rénovant entièrement les salons intérieurs, afin de les rendre accessibles au public, mais aussi poursuivre la rénovation (notamment énergétique) des bâtiments qui donnent sur le jardin du Mayeur.”

Le projet de rénovation des Salons comprend donc la restauration de neuf salons classés de l’Hôtel de Ville, ainsi que des œuvres qui y sont présentes (tableaux, tapisseries, luminaires, mobilier, etc.). Les neuf salons concernés sont le cabinet d’Apparat, son antichambre, la salle des Sacquiaux, la salle des Commissions, le salon des États, la salle gothique, le salon parapluie, le salon boisé, le salon des portraits. Le parti pris général pour sept salons vise à remettre ceux-ci dans leur dernier état connu, lorsque ces états sont attestés par des sources littéraires et iconographiques. Les décors du Salon Boisé et de la Salle des Commissions seront quant à eux remis dans leurs teintes du XVIIIe siècle, déterminées sur base des données issues de l’étude stratigraphique réalisée préalablement.

Pour rappel, l’Hôtel de Ville actuel, dont l’occupation et la fonction n’ont pas changé depuis le XVe siècle, a été restauré, modifié et agrandi au fil des siècles. En ce qui concerne les salles et salons intérieurs, l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui est en majeure partie l‘héritage du XIXe siècle. Depuis lors, ces décors ont connu plusieurs interventions de restauration, la dernière intervention globale ayant eu lieu en 1960. Depuis, les salons de l’hôtel de ville ont fait l’objet d’un entretien régulier mais superficiel.