Des bénévoles recherchés pour la biennale d’art et de culture de Mons

Par tradition depuis son statut de capitale européenne de la culture, la ville de Mons organise ses gros événements avec l’aide de bénévoles. Un appel à ceux-ci est d’ailleurs toujours en cours. “Cela s’inscrit dans une dynamique d’ouverture de la culture à tous. On considère qu’être partie prenante de l’organisation de ces événements est une belle opportunité pour des jeunes qui évoluent ou non dans ce secteur”, explique Natacha Vandenberghe, directrice de VisitMons, l’Office du Tourisme de Mons.

Les bénévoles sont plus particulièrement recherchés pour la semaine des découvertes numériques et le festival des cultures urbaines. “Leurs missions seront multiples : accueillir les visiteurs en entrée de site, les diriger vers des stands plus spécifiques, promouvoir nos événements, aider à l’encadrement des ateliers… En plus des bénévoles, nous pourrons aussi compter sur l’implication d’ambassadeurs de la culture, c’est-à-dire des jeunes qui sont déjà fortement sensibilisés à la culture, du fait de leurs études par exemple.”

Au total, une cinquantaine de personnes sont recherchées. “L’appel est toujours en cours et nous avons déjà réceptionné une quarantaine de demandes, parfois de jeunes qui ont déjà pris part à la biennale précédent. Comme on travaille beaucoup avec les étudiants, on dépend de leurs disponibilités, ce qui fait que l’on n’accueille pas toujours les mêmes personnes. Dans tous les cas, ça reste une belle opportunité de se retrouver dans un contexte culturel tout en touchant à l’aspect événementiel.”

Pour rappel, lors de cette biennale, ce sont plusieurs centaines d’artistes internationaux et de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui proposeront au public des créations, des installations et des performances en arts plastiques, arts vivants, arts numériques et en arts urbains, avec un focus sur la danse. La dimension participative et citoyenne, héritée de Mons 2015, Capitale européenne de la Culture, restera le fil rouge de cette grande fête culturelle qui mélange les genres artistiques et les publics, dans la capitale culturelle de la Wallonie, transformée en terrain de jeux pour les artistes pendant quatre week-ends.