Mons : le centre-ville sera bientôt débarrassé de ses chantiers !

”Nous avons effectivement toute une série de dossiers qui sont clôturés ou qui le seront très prochainement”, souligne Stéphane Bernard (PS), échevin en charge des travaux. “Les chantiers de la place des Congrès et de la place Léopold devraient être terminés dans le courant du mois de septembre ou d’octobre au plus tard. Il s’agit, dans le premier cas, d’une création et dans le second cas, d’une requalification dont on peut déjà profiter en tant que piéton.”

Stéphane Bernard, échevin des travaux à Mons. ©D.R.

Sur ces deux dossiers, ce ne sont pas moins de 15,2 millions d’euros qui ont été investis grâce aux fonds européens. “À deux pas de la place Léopold, un autre chantier avance à grand pas”, poursuit l’échevin. “La requalification du square Roosevelt et des rues adjacentes, notamment la rue de la Houssière, est là aussi en passe de se terminer. Cela devrait être le cas pour la mi-novembre, si les conditions météorologiques sont bonnes et que nous ne sommes pas confrontés à l’une ou l’autre trouvaille archéologique.”

3,5 millions d’euros (européens) ont été investis dans ce vaste chantier. Un montant similaire à celui des travaux de la place Nervienne, toujours en cours. “Nous n’avons pas de date de fin de chantier précise à communiquer mais ce sera, normalement, pour la fin d’année. Les équipes travaillent actuellement à proximité des casemates, avec une circulation perturbée en fonction des phases de chantier.” Là encore, la patience est nécessaire mais plus pour longtemps.

Enfin, en centre-ville toujours, précisons que la rue du 11 novembre est en cours de pavage. “La première phase est terminée, le travail continue. La rue des Échelles et la rue du Parc sont également concernées.” Ces travaux, qui représentent un budget d’un peu moins de deux millions d’euros, devraient être terminés fin septembre. Autant de travaux qui auront suscité leur lot de critiques ces derniers temps, mais qui auront au moins le mérite de métamorphoser le cœur historique de Mons.