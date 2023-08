Trafics, règlements de compte et insécurité dans le quartier de la gare de Mons : la pression policière porte ses fruits

Depuis son entrée en fonction, le bourgmestre Nicolas Martin (PS), n’a jamais caché son intention de radicalement changé la donne, faisant de la lutte contre le trafic de stupéfiants et l’insécurité l’une de ses priorités absolue. C’est ainsi que la zone de police Mons-Quévy a intensifié sa présence sur le terrain. Les patrouilles, la brigade canine ou le GASP, le groupe d’appui spécialisé proactif, mènent ainsi régulièrement des opérations d’envergure, allant du contrôle d’établissements au contrôle systématique d’individus et de véhicules.

La pression policière porte semble-t-il ses fruits puisque l’on constate une nette diminution du nombre de faits dénoncés. “Depuis la mise en place des mesures structurelles relatives à l’arrêté du Bourgmestre, trois semaines de passages quotidiens au sein du quartier de la gare se sont écoulées. Les équipes en charge de ces passages poursuivent le travail. Ainsi les équipes de Task Force Sécurisation (GASP, Brigade canine, Département de l’Intervention et Cavalerie), le Département de la Proximité, les PUMAS et la Brigade cycliste zonale patrouillent chaque jour de la semaine selon différents créneaux en journée et de nuit.”

Sur ces trois semaines, elles ont comptabilisé deux PV pour coups et blessures, un PV pour vol simple, deux PV pour dégradations, quatre PV pour drogue (détention ou commerce), trois PV pour non-respect de l’ordonnance relative à l’interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique en intra-muros, un PV pour menaces et un PV pour un vol à l’arraché.

Malgré des chiffres encourageants, la ville de Mons se dit bien consciente de la nécessité de poursuivre les efforts. C’est pour cette raison que fin juillet, le bourgmestre signait un arrêté interdisant les rassemblements de plus de cinq personnes dans le quartier. Les services de police ont quant à eux été autorisés à effectuer des activités de surveillance et de contrôle systématiques, à la fois des véhicules et des occupants ainsi que des personnes se trouvant sur la voie publique dans le périmètre du quartier de la gare.

Le dispositif restera d’application jusqu’au 30 septembre au moins et fait l’objet d’évaluations régulières. “La gare et son quartier sont problématiques depuis une vingtaine d’années. Les gares et leurs alentours sont des lieux idéaux pour les trafics en tout genre et Mons ne fait pas exception”, regrette Nicolas Martin. “À la problématique des drogues et de l’insécurité se sont ajoutées la présence de marchands de sommeil et l’ouverture de commerces peu qualitatifs, qui nivelle par le bas tout un quartier.”

Conséquence, le quartier de la gare de Mons concentre davantage de populations précarisées. “Les travaux de la gare n’ont rien arrangé car ils ont entraîné une interruption du flux de passants, laissant le champ libre aux trafiquants. Les opérations de contrôle portent leurs fruits, même si l’on estime que le problème est davantage déplacé que réglé. La clientèle est là et souhaite se fournir. Pour régler le problème de manière structurelle, je reste persuadé qu’il faut avoir une nouvelle réflexion sur la politique belge en matière de drogues. Le cannabis est devenu, pour beaucoup, un produit de consommation quotidien. Repenser la légalisation et cadrer la consommation pourrait nous aider sur le terrain.”

Pour le bourgmestre, il est également primordial que la législation évolue afin que les autorités communales puissent disposer de plus de marge de manœuvre face aux marchands de sommeil et aux commerçants peu scrupuleux. “Certains sont impliqués dans le blanchiment d’argent mais malgré les doutes, il est compliqué d’agir concrètement. La situation s’améliore grâce aux mesures déjà prises mais je ne peux être pleinement satisfait de la situation." Des efforts seront donc encore maintenus tant en matière de lutte contre les stupéfiants et trafics qu’en matière de contrôles du bâti et des commerces.