L’auteur des coups de couteau dans le quartier de la gare de Mons interpellé par les forces de police

”Le 23 juin dernier, nos équipes de police sont intervenues dans le quartier de la gare pour un individu ayant reçu des coups de couteau. Malgré l’intervention rapide de nos services, la mise en place d’un large périmètre et les diverses recherches, l’auteur avait pris la fuite. Grâce à nos caméras de surveillance, l’opérateur au sein de notre Dispatching avait pu retrouver la trace de l’auteur, permettant ainsi son identification. Conformément à la procédure, l’auteur a donc été signalé”, indique la zone de police de Mons/Quévy.

Suite à cela, ce dimanche 20 août dans la soirée, lors d’une patrouille de sécurisation dans le quartier de la gare, une équipe du Département de l’Intervention, a repéré l’individu et l’a interpellé. “Notre Département de la Recherche Locale a assuré les suites du dossier. Hier, l’intéressé a été présenté au Juge d’Instruction qui a pris la décision de l’incarcérer à la Prison de Mons”, poursuit la zone de police de Mons/Quévy.

La belle collaboration du personnel des différents départements ainsi que l’œil attentif des policiers en patrouille ont permis la résolution de ce dossier et, par la même occasion, la contribution à la sécurisation du territoire et notamment du quartier de la gare.

Le parquet de Mons s’est désormais saisi de cette affaire. “L’individu, né en 1994, n’a pas d’antécédent judiciaire. Il ne dispose pas non plus d’adresse connue et se trouve donc probablement en situation irrégulière. Il est inculpé pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité”, conclut le parquet de Mons.