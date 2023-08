Les travaux de la rue Neuve sont lancés : bonjour pavés plats, au revoir trottoirs !

”C’est un budget important qui est dédié à la bonne réalisation de ces travaux puisqu’il atteint 1,13 million d’euros”, souligne Stéphane Bernard (PS), échevin en charge des travaux à Mons. “Le chantier est prévu sur une période de 80 jours ouvrables et devrait donc s’étaler jusqu’en début d’année prochaine. Du fait qu’il soit concomitant avec le chantier de la rue du 11 novembre et du BAM, il pourrait être un peu plus long, selon leur état d’avancement.”

Ces dernières années, à plusieurs reprises, des travaux avaient dû être effectués dans la rue Neuve, sans qu’un sérieux coup de neuf ne lui soit donné dans la foulée. Circulation bloquée, places de parking sucrées, commerces impactés,… À chaque reprise, les désagréments étaient nombreux. “C’est un axe important et donc un chantier nécessaire aux yeux des habitants et des institutions qui y sont installées. Il était plus que temps que l’on puisse traiter ce dossier.”

Concrètement, la rue sera pavée et les trottoirs seront détruits pour que la rue soit mise totalement de plain-pied, à l’instar de ce qui a été réalisé dans le quartier de l’Athénée. “Du stationnement est en revanche conservé dans le haut de la rue”, précise l’échevin. Des plantations sont prévues, tout comme le marquage de différentes zones via l’utilisation de divers matériaux.

Le projet s’inscrit par ailleurs dans la volonté de la majorité PS-Ecolo de multiplier le nombre de rues patrimoniales, c’est-à-dire de rues qui représentent un intérêt majeur du fait de leur localisation et du maillage formé avec des rues déjà pavées ou des monuments patrimoniaux. C’est dans cette logique que les rues du 11 novembre, de l’Athénée, des Cinq Visages et Fétis ont été retenues et pavées.

On rappellera encore que dans la majorité des cas, les travaux de voirie entrepris en centre-ville bénéficient de fonds européens, les budgets communaux étant quant à eux consacrés aux chantiers entrepris dans les communes montoises.