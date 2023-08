Le Montois Manu Houdart ne rouvrira jamais de “Maison des Math” : “On était totalement fous lorsque l’on s’est lancé dans l’aventure !”

Fondateur de la Maison des Math, ce dernier ressent-il un brin de nostalgie à l’idée que les Français disposent désormais de leur “Maison des Math ?” Et bien pas tellement, en fait ! “Quand je regarde en arrière, je me souviens à quel point c’était un projet titanesque. Il fallait être passionné et motivé mais surtout totalement inconscient pour se lancer comme nous l’avions fait à l’époque !”, souligne le papa du spectacle Very Math Trip.

”C’était de la folie !”

”Nos amis français ont mis 10 ans à faire aboutir le projet de quelqu’un qui bénéficiait d’importants soutiens. Nous, nous avions mis deux ans à ouvrir la Maison des Maths. C’était de la folie, nous avions foncé avec un tel aplomb… Nous avions pu compter sur de solides partenaires et le succès était au rendez-vous ! Mais à refaire, en toute connaissance de cause non merci !”

Désormais sur scène pour provoquer “un effet waouh”, Manu Houdart porte cependant un œil bienveillant sur toutes les initiatives permettant de rendre les mathématiques “plus accessibles.” “J’ai contribué au projet parisien via un don au moment de la campagne de financement participatif et je salue l’initiative, que je tente par mes modestes moyens de relayer au plus grand nombre. Une collaboration quelconque pourrait-elle un jour naître ? Qui sait !”

Manu Houdart poursuit sur sa lancée, son spectacle continue à faire salle comble en Belgique et en France. ©D.R.

Bref, à ce jour, le prof de math n’entend pas rouvrir une Maison des Math bis. “J’adore créer, préparer des activités et expériences mais porter un projet de A à Z comme je l’ai fait à l’époque, je ne me sens plus capable. Je préfère me concentrer sur ce que je fais, visiblement, de mieux : donner du plaisir grâce aux maths !” En tournée avec son spectacle Very Math Trip partout en Belgique et en France, le showman connaît un succès croissant.

Complet en quelques semaines

”C’est même assez difficile à croire. Je suis actuellement de retour à Mons. Je remplis en ce moment l’agenda pour l’année scolaire à venir et je suis surpris du nombre de demandes qui viennent de partout. J’ai quelques établissements en Belgique mais c’est majoritairement en France que je tourne. D’ici le 30 septembre, l’agenda sera clôturé jusqu’au 30 juin. Les écoles qui m’appelleront en novembre pour un spectacle en mars, et qui penseront s’y prendre suffisamment tôt, ne pourront pas être bookées avant 2025. C’est totalement fou.”

Un succès mérité après les déboires connus en région montoise, et dont Manu Houdart, élu wallon de l’année en 2017, entend profiter. Le 16 mai prochain, il célébrera d’ailleurs la 1000e représentation de Very Math Trip au Grand Rex de Paris, qui abrite quelque 2 700 places. Ça mérite bien un “waouh !”