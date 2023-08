La City Parade, prévue à Mons ce 2 septembre, finalement annulée : “nous avons eu quelques problèmes avec des prestataires externes”

Parade haute en couleurs, closing party, after indoor party ainsi que 100 000 visiteurs étaient initialement attendus à Mons le week-end prochain. Il n’en sera finalement rien. “Tant l’organisateur que la Ville de Mons préfèrent que toutes les conditions permettant une organisation optimale soient réunies. Suite à quelques problèmes avec des prestataires externes, ce n’est finalement pas le cas. La MCE asbl, en accord avec la Ville de Mons, a donc décidé d’annuler l’événement. Des discussions auront lieu dans un second temps afin de voir quand il pourrait être reprogrammé”, indique la Ville de Mons.

Que les personnes déjà en possession de leur ticket pour la closing et l’after indoor party se rassurent, la totalité des préventes vendues pour ces deux rendez-vous sera bien entendu remboursée par l’organisateur. Une perte pour la Ville de Mons mais également pour ses commerçants. Ce sont notamment ceux du quartier de la gare, particulièrement impactés par le chantier de la SNCB et les travaux entrepris par la ville de Mons, qui devaient en profiter prioritairement. En effet, dès midi, la place Léopold devait être transformée en “méga terrain de festival”. Des DJ’s allaient y donner le coup d’envoi des festivités sur un Podium. À 15 h 30, les chars transformés, décorés, sonorisés auraient ainsi dû y stationner en attendant le départ de la parade. Ce sont plus d’une centaine de DJ’s qui étaient annoncés. Il n’en sera finalement rien.

Il faut tout de même écrire qu’une organisation dantesque est nécessaire pour organiser pareil événement. La parade devait en effet sillonner quelque 3,6 kilomètres de voirie à travers la ville, passant par plusieurs boulevards. La fête devait ensuite se poursuivre du côté de la place des Congrès, à l’arrière de la gare. Toutes les conditions n’étant pas réunies, il faudra donc encore attendre pour assister au grand retour de la City Parade.