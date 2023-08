Une Pause Voyage aux petits soins proposée par la Montoise Vanessa Caudron : “je veux vraiment créer une famille de voyage”

Après cinq années à œuvrer dans une autre agence de voyages, Vanessa Caudron, Montoise d’origine et de cœur, a souhaité se lancer à l’aventure, seule, bien soutenue par sa compagne. “Je suis une grande passionnée de voyages. Cette passion, je ne veux pas la garder pour moi. Cela a commencé par la planification des périples de ma famille jusqu’à aboutir à cinq ans d’expérience dans une agence où cela ne s’est pas vraiment bien terminé. J’ai tout de même persévéré pour proposer des voyages moins chers aux personnes souhaitant partager ma passion. C’est ainsi qu’est née Pause Voyage”, confie Vanessa Caudron, fondatrice de Pause Voyage.

C’est via les réseaux sociaux que Vanessa a commencé sa quête de voyageurs. Banquière à plein temps, elle consacre désormais ses soirées et week-ends à nouer des liens avec ses voyageurs pour que leur voyage soit aussi familial que convivial. “Je souhaite vraiment créer une atmosphère autour de Pause Voyage. Que les gens voient que ce n’est pas juste une agence mais bien qu’il y a Vanessa Caudron derrière tout cela. Je prends ainsi le temps de rassurer et discuter avec eux pour qu’ils se sentent le plus à l’aise possible. Je ne les considère d’ailleurs pas comme des clients mais comme des voyageurs. Nous pourrons ensuite commencer nos périples par des journées libres. Je surferai sur les tendances en proposant notamment une journée Black Friday à Amsterdam ou encore des journées libres sur les marchés de Noël de Cologne et Metz. Au fur et à mesure, j’augmenterai les durées de séjours à 2-3 jours pour, à terme, également proposer des voyages en avion jusqu’en Espagne, Portugal ou Italie. Mon but est que ceux m’accompagnant dans mes voyages n’aient à se soucier de rien si ce n’est de s’amuser”, explique Vanessa Caudron.

L’engouement déjà présent

Une formule aux petits soins pour ses clients qui semblent séduire. “Il y a eu un véritable engouement dès le lancement de Pause Voyage auquel je ne m’y attendais pas du tout. Je pensais que seuls mes amis et ma famille allaient partager ma publication pour me faire connaître mais ce n’a pas été le cas. Beaucoup de personnes se sont montrées enthousiastes dès le début. Je pars de zéro, un tel engouement est donc formidable pour se créer un réseau de gens prêts à me donner l’énergie nécessaire pour continuer. Je leur suis très reconnaissante”, ajouter Vanessa Caudron.

Vanessa Caudron voudra donc faire de Pause Voyage une agence aussi solaire que ses voyages et jouera la carte de la bienveillance. “Au début, les gens sont un peu méfiants. C’est assez normal puisqu’ils donnent de l’argent à quelqu’un qu’ils ne connaissent pas vraiment. Je joue donc la carte de la bienveillance et me montre très disponible pour eux afin qu’ils puissent voir qu’une personne se cache derrière Pause Voyage. Je travaille en banque à plein temps. Dès que l’on parle argent, les gens se montrent plus aigris et sur leur garde. Avec Pause Voyage, je veux donc tout le contraire. Je veux véritablement créer une grande famille où on viendra et repartira avec le sourire de nos voyages”, conclut Vanessa Caudron.

Rendez-vous sur les réseaux sociaux

Pour les personnes souhaitant faire partie d’un des voyages de Vanessa Caudron, tout se passe via les réseaux sociaux. Une page Facebook et Instagram ont ainsi été créées pour en dire plus aux futurs voyageurs. Les personnes ayant fait leur choix de voyage n’auront ensuite plus qu’à envoyer un message à Vanessa via l’une de ses pages. Toutes les modalités pratiques seront ensuite envoyées avant de faire un rappel quelques jours avant le grand départ. Toutes les questions pourront évidemment être posées à la Montoise qui y répondra volontiers afin que tout se passe pour le mieux. Un site internet devrait, à terme, être créé pour faciliter toutes les démarches. Alors, quel sera votre prochain voyage ?